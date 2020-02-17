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17 февраля • обновлено в 13:11
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Напечатан на принтере: американцы построили уникальный суперкар

1.1т
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На автосалоне в Женеве состоится мировой дебют американского суперкара Czinger 21C.

Как стало известно OBOZREVATEL, калифорнийский стартап Czinger привезет на престижное автошоу гибридный суперкар. По словам создателей, автомобиль полностью разработан и построен в США с использованием самых современных технологий 3D-печати.

Czinger C21

Czinger C21

czinger.com

Компания Czinger расположена в Лос-Анджелесе. Ее руководителем является Кевин Цзингер (Kevin Czinger), известный своим проектом Divergent 3D. Напомним, что еще в 2015 году фирма Divergent 3D представила 700-сильный двухместный спорткар Divergent Blade, изготовленный на 3D-принтере. Среди интересных особенностей машины – двухместный салон, в котором пассажир располагается непосредственно за водителем.

Концепт Divergent Blade 2015 года и его создатель Кевин Цзингер

Концепт Divergent Blade 2015 года и его создатель Кевин Цзингер

divergent3d.com

Концепт Divergent Blade

Концепт Divergent Blade

divergent3d.com

При сравнении изображений Divergent Balde 2015 года и Czinger C21 2020-го хорошо видно стилистическое сходство спорткаров.

Czinger C21

Czinger C21

czinger.com

От первого творения Цзингера новое купе Czinger 21C унаследовало тандемное расположение водителя и пассажира. В движение автомобиль приводит 1250-сильный гибридный силовой агрегат собственной разработки. По данным производителя, с его помощью автомобиль способен разогнаться до первой "сотни" за 1,9 секунды.

Czinger C21

Czinger C21

czinger.com

Czinger C21

Czinger C21

czinger.com

Как стало известно AutoOboz, крупнейшим инвесторов компании Divergent 3D называют одного из самых богатых бизнесменов на планете – гонконгского предпринимателя Ли Кай Шина, владельца сети Watson`s. Ранее он планировал организовать в Китае производство электромобилей с использование технологии 3D-печати.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Японии изготовили автомобиль из целлюлозы.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Швейцария Женева
Теги
суперкар Женевский автосалон авто новости
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