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26 января • обновлено в 10:38
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Немцы назвали лучшие и худшие авто возрастом 2-3 года

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Немецкая организация по техническому надзору (TÜV) провела большое исследование и составила список лучших и худших авто возрастом 2-3 года по состоянию на 2020 год (TÜV 2020).

Как пишет AutoBild, эксперты организации "осуществили почти 10 млн проверок и тщательно задокументировали полученные результаты в соответствии с моделью автомобиля, пробегом и выявленными дефектами". После этого они высчитали для каждой модели коэффициент надежности, на основании чего составили итоговый рейтинг.

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В общей сложности эксперты TÜV вынесли модели в 6 различных категорий, при этом в каждой из них – по три лучших и худших автомобиля. В итоге получились результаты, с которыми вы можете ознакомиться ниже (иллюстрации к каждой из категории смотреть слева направо по убыванию).

Лучшие и худшие автомобили возрастом 2-3 года

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие малолитражные авто

  1. Opel Adam

  2. Opel Karl

  3. Smart Fortwo

Худшие малолитражные авто

  1. Ford Ka

  2. Fiat Panda

  3. Fiat 500

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие субкомпактные авто

  1. Audi A1

  2. Honda Jazz

  3. Toyota Yaris

Худшие субкомпактные авто

  1. Fiat Punto

  2. Dacia Sandero

  3. Nissan Micra

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие компактные авто

  1. Mercedes A-Class

  2. VW Beetle

  3. Audi A3

Худшие компактные авто

  1. Dacia Logan

  2. Kia Ceed

  3. Hyundai i30

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие авто среднего класса

  1. Mercedes C-Class

  2. Audi A4/A5

  3. Toyota Avensis

Худшие авто среднего класса

  1. Ford Mondeo

  2. Mazda6

  3. VW Passat

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие кроссоверы

  1. Mercedes GLC

  2. Mazda CX-3

  3. Audi Q5

Худшие кроссоверы

  1. Dacia Duster

  2. Hyundai Tucson

  3. Suzuki Jimny

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие вэны

  1. Mercedes B-Class

  2. VW Golf Sportsvan

  3. Toyota Verso

Худшие вэны

  1. Citroën Berlingo

  2. Ford Galaxy

  3. VW Sharan

Кстати, как ранее сообщал OBOZREVATEL, немецкие эксперты также определили лучшие подержанные авто стоимостью до 5000 евро.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
б/у автомобиль рейтинг
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