Немцы назвали лучшие и худшие авто возрастом 2-3 года

Немецкая организация по техническому надзору (TÜV) провела большое исследование и составила список лучших и худших авто возрастом 2-3 года по состоянию на 2020 год (TÜV 2020).
Как пишет AutoBild, эксперты организации "осуществили почти 10 млн проверок и тщательно задокументировали полученные результаты в соответствии с моделью автомобиля, пробегом и выявленными дефектами". После этого они высчитали для каждой модели коэффициент надежности, на основании чего составили итоговый рейтинг.
В общей сложности эксперты TÜV вынесли модели в 6 различных категорий, при этом в каждой из них – по три лучших и худших автомобиля. В итоге получились результаты, с которыми вы можете ознакомиться ниже (иллюстрации к каждой из категории смотреть слева направо по убыванию).
Лучшие и худшие автомобили возрастом 2-3 года
Лучшие и худшие автомобили
Лучшие малолитражные авто
Opel Adam
Opel Karl
Smart Fortwo
Худшие малолитражные авто
Ford Ka
Fiat Panda
Fiat 500
Лучшие и худшие автомобили
Лучшие субкомпактные авто
Audi A1
Honda Jazz
Toyota Yaris
Худшие субкомпактные авто
Fiat Punto
Dacia Sandero
Nissan Micra
Лучшие и худшие автомобили
Лучшие компактные авто
Mercedes A-Class
VW Beetle
Audi A3
Худшие компактные авто
Dacia Logan
Kia Ceed
Hyundai i30
Лучшие и худшие автомобили
Лучшие авто среднего класса
Mercedes C-Class
Audi A4/A5
Toyota Avensis
Худшие авто среднего класса
Ford Mondeo
Mazda6
VW Passat
Лучшие и худшие автомобили
Лучшие кроссоверы
Mercedes GLC
Mazda CX-3
Audi Q5
Худшие кроссоверы
Dacia Duster
Hyundai Tucson
Suzuki Jimny
Лучшие и худшие автомобили
Лучшие вэны
Mercedes B-Class
VW Golf Sportsvan
Toyota Verso
Худшие вэны
Citroën Berlingo
Ford Galaxy
VW Sharan
Кстати, как ранее сообщал OBOZREVATEL, немецкие эксперты также определили лучшие подержанные авто стоимостью до 5000 евро.
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