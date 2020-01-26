Немцы назвали лучшие и худшие авто возрастом 2-3 года

Немецкая организация по техническому надзору (TÜV) провела большое исследование и составила список лучших и худших авто возрастом 2-3 года по состоянию на 2020 год (TÜV 2020).

Как пишет AutoBild, эксперты организации "осуществили почти 10 млн проверок и тщательно задокументировали полученные результаты в соответствии с моделью автомобиля, пробегом и выявленными дефектами". После этого они высчитали для каждой модели коэффициент надежности, на основании чего составили итоговый рейтинг.

В общей сложности эксперты TÜV вынесли модели в 6 различных категорий, при этом в каждой из них – по три лучших и худших автомобиля. В итоге получились результаты, с которыми вы можете ознакомиться ниже (иллюстрации к каждой из категории смотреть слева направо по убыванию).

Лучшие и худшие автомобили возрастом 2-3 года

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие малолитражные авто

Opel Adam Opel Karl Smart Fortwo

Худшие малолитражные авто

Ford Ka Fiat Panda Fiat 500

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие субкомпактные авто

Audi A1 Honda Jazz Toyota Yaris

Худшие субкомпактные авто

Fiat Punto Dacia Sandero Nissan Micra

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие компактные авто

Mercedes A-Class VW Beetle Audi A3

Худшие компактные авто

Dacia Logan Kia Ceed Hyundai i30

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие авто среднего класса

Mercedes C-Class Audi A4/A5 Toyota Avensis

Худшие авто среднего класса

Ford Mondeo Mazda6 VW Passat

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие кроссоверы

Mercedes GLC Mazda CX-3 Audi Q5

Худшие кроссоверы

Dacia Duster Hyundai Tucson Suzuki Jimny

Лучшие и худшие автомобили

Лучшие вэны

Mercedes B-Class VW Golf Sportsvan Toyota Verso

Худшие вэны

Citroën Berlingo Ford Galaxy VW Sharan

Кстати, как ранее сообщал OBOZREVATEL, немецкие эксперты также определили лучшие подержанные авто стоимостью до 5000 евро.

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