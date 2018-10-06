Итак, правительство создало специальный координационный совет по вопросам безопасности движения. То есть уже сегодня эта структура работает. Даже утвердили новые нормы по строительству дорог. Радует то, что в данном вопросе Кабмин демонстрирует понимание, что безопасности невозможно достичь с помощью простого увеличения штрафов и возвращения ГАИ. Смертность на дорогах Украины по европейским меркам очень высокая, но она и раньше не была низкой - и в этом факте ключ к пониманию всего комплекса проблем. Сотрудники ГАИ в кустах с радарами ничего не исправят, кроме своего материального положения. Будем реалистами, мы это проходили. То есть упор будет сделан в первую очередь на инфраструктурные вопросы. Правильно оборудованные освещенные пешеходные переходы.

Новости Когда начнут штрафовать за неправильную парковку

Ликвидация аварийных участков путем изменения развязок и перекрестков. Госпрограмма рассчитана на 2019 и 2020 годы. Гройсман обещает снизить смертность и травматичность за два года на 30%. Но с нарушениями ПДР тоже будут бороться - путем видеофиксации. Камеры установят в первую очередь на тех участках, которые по статистике представляют наибольшую опасность ДТП. Месторасположение камер не будет секретом - можно посмотреть на сайте. Хорошая мотивация не нарушать - если заранее знаешь, где превышение и неправильный маневр обязательно зафиксируют и придется отвечать. На все меры по повышению безопасности в этом году уже выделено 2 миллиарда. Как по мне - абсолютно правильный подход. Ну не спасает ситуацию инспектор в кустах. Только инфраструктурные решения и камеры в нужных местах. Такое решение оправдало себя в европейских странах и США. Значит, сработает и у нас.