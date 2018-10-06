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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
ПолитологВсе статьи автора

Может, увеличить штрафы и вернуть на дороги ГАИ?

2.1т

Итак, правительство создало специальный координационный совет по вопросам безопасности движения. То есть уже сегодня эта структура работает. Даже утвердили новые нормы по строительству дорог. Радует то, что в данном вопросе Кабмин демонстрирует понимание, что безопасности невозможно достичь с помощью простого увеличения штрафов и возвращения ГАИ. Смертность на дорогах Украины по европейским меркам очень высокая, но она и раньше не была низкой - и в этом факте ключ к пониманию всего комплекса проблем. Сотрудники ГАИ в кустах с радарами ничего не исправят, кроме своего материального положения. Будем реалистами, мы это проходили. То есть упор будет сделан в первую очередь на инфраструктурные вопросы. Правильно оборудованные освещенные пешеходные переходы.

Новости
Когда начнут штрафовать за неправильную парковку

Ликвидация аварийных участков путем изменения развязок и перекрестков. Госпрограмма рассчитана на 2019 и 2020 годы. Гройсман обещает снизить смертность и травматичность за два года на 30%. Но с нарушениями ПДР тоже будут бороться - путем видеофиксации. Камеры установят в первую очередь на тех участках, которые по статистике представляют наибольшую опасность ДТП. Месторасположение камер не будет секретом - можно посмотреть на сайте. Хорошая мотивация не нарушать - если заранее знаешь, где превышение и неправильный маневр обязательно зафиксируют и придется отвечать. На все меры по повышению безопасности в этом году уже выделено 2 миллиарда. Как по мне - абсолютно правильный подход. Ну не спасает ситуацию инспектор в кустах. Только инфраструктурные решения и камеры в нужных местах. Такое решение оправдало себя в европейских странах и США. Значит, сработает и у нас.

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Автор
Кирилл СазоновКирилл Сазонов
Место
Украина
Объекты
полицияреформа полиции
Источник
Источник:Facebook Кирилла Сазонова
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Tkach Alik
Tkach Alik
Конечно, гаишники были еще те гады, но водилы их реально боялись и старались не нарушать
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