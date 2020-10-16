Из-за роста доллара в Украине подорожали автомобили: сколько стоят теперь

В Украине стоимость одного доллара очень уверенно перешагнула отметку 28 гривен. Повышения цен на импортные товары долго ждать не пришлось. В первую очередь это касается автомобилей.

АвтоОбоз проверил цены на популярные модели на украинском рынке и выяснил, как изменилась стоимость за последний месяц.

Renault

Модели этого французского бренда очень популярны среди украинских автомобилистов. Различные машины компании нередко становятся бестселлерами в своих классах. Основная причина – привлекательные цены, за которые можно приобрести автомобили с мировым именем. Но модели Renault в Украине уже подорожали.

Самое дешевое предложение – бюджетный хэтчбек Sandero, который стоил 266 900 грн, теперь в базовой версии оценен в 272 900 грн. Модель подорожала на 6000 гривен или на 2,25%. Не так уж много.

Renault Logan пользуется почти таким же высоким спросом, как и его пятидверный младший вариант. Но автомобиль немного дороже – мы запомнили цену 288 900 грн. Теперь машина стоит от 294 900 грн. Рост цены на те же 6 тысяч гривен, но в процентном соотношении только на 2% – из-за того, что изначально модель дороже, чем Sandero.

Месяц назад Renault предлагала украинским автомобилистам войти в сегмент кроссоверов за 361 900 грн вместе с Sandero Stepway. Цена за базовую модификацию модели не изменилась. То же касается и Renault Duster, который по-прежнему стоит от 382 900 грн. Интересно, что на этом фоне подорожал автомобиль украинского производства – Renault Arkana.

На отечественный рынок купеобразный кроссовер вышел за 467 900 грн в базовой комплектации. В течение месяца эта цифра превратилась в 477 900 грн. Рост составил 10 000 гривен или 2,1%. С чем это связано? Ведь машину выпускают на мощностях ЗАЗа в Украине. Дело в том, что на заводе в Запорожье налажен процесс крупноузловой сборки, а не производства полного цикла. В нашу страну приходят зарубежные машинокомплекты, поэтому валютные колебания в итоге отражаются на розничной цене, даже несмотря на "сделано в Украине".

Ravon

Дешевые машины из Узбекистана пользуются устойчивым спросом из-за привлекательной ценовой политики. Автомобили простые, но современные и довольно надежные. Прежде самая дешевая модель – городской хэтчбек R2 – стоила 260 000 грн. После подорожания на 14 200 гривен или 5,5% за бюджетник просят от 274 200 грн. Все равно недорого за машину с АКПП. Но место наиболее доступного автомобиля в линейке R2 уступил седану.

Ravon R4 теперь стоит 273 800 грн. Ранее за модель просили 266 800 грн – бюджетный седан подорожал на 7000 гривен или 2,6%. Еще одна модель – Ravon R3 – повысила цену на 9500 гривен или 3,6%. За автомобиль просили 266 800 грн, теперь – от 276 300 грн.

Chery

Самая дешевая модель популярного в Украине китайского производителя – компактный кроссовер Chery Tiggo 2. Около месяца назад модель вплотную упиралась в 300 тысяч гривен – за машину просили от 299 314 грн. Теперь модель в базовой модификации стоит 308 688 грн. Кроссовер подорожал на 9374 гривен или 3,1%.

Еще один популярный автомобиль – Chery Tiggo 3. Компактный кроссовер (крупнее Tiggo 2) стоит сегодня от 379 488 грн. Не так давно машина стоила 378 014 грн. Рост (1474 гривны или 0,4%) скорее на уровне погрешности колебаний, а не устойчивого укрепления валюты.

JAC

Китайские автомобили очень популярны в Украине. Значит, на очереди еще один бренд из Поднебесной. JAC S2 – один из наиболее дешевых кроссоверов на нашем рынке. Сейчас за него просят минимум 370 500 грн. Столько же автомобиль стоил и раньше, поэтому цена не изменилась.

В свою очередь, бюджетный седан JAC J4 все же подорожал. С 294 000 грн цена поднялась до 299 250 грн – на 5250 гривен или 1,8%.

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