Євробляхи.

Для багатьох вони стали уособленням всього злого, що відбувається на дорогах - хамства, рагулізму і відсутності відповідальності за вчинені дії. Євробляхерів не люблять, ба більше - їх ненавидять. Називають мудаками, рагулями, хитрож*пими тощо.

Далі рубрика "ваш кеп".

1. Схема ввозу євроблях є, по суті, легальною. Так само як заклади харчування розбивають замовлення на два чеки - алкоголь і не алкоголь, як 25 ФОПів володіють одним мережевим закладом, як і схеми, по яким компанії виводять гроші в офшори, як і сліпі страсти, і інші речі, з якими ми зіштовхуємось, і самі ж використовуємо. А враховуючи, що є мільйон речей, які 100% є незаконними, але вони роками продовжують існувати, то на 99% законну діяльність взагалі вплинути не можливо, крім як політично.

Проблеми тут дві: а) дебільне законодавство б) відсутність контролю і відповідальності абсолютно всіх сторін - від держави і поліції з СБУ, так і громадян, євробляхерів.

2. Часто чую: євробляхери можуть залишити авто у випадку ДТП, і їм за це нічого не буде.

Пояснюю: аналог "їм нічого за це не буде" для власників автомобілей на українських номерах - скрутити номера, їздити на лівих номерах або на номерах-дублікатах, і класичне "кум порішає" та "посидимо тихо, через півроку всі забудуть". І скажіть, що це не працює?

3. Кількість мудаків на українських номерах і євробляхах статистично однакова. Просто кожну історію з євробляхами роздувають, а з укр номерами - ні.

4. Парадокс: якщо бляха стукне автомобіль на укр. номерах, то МТСБУ виплатить йому компенсацію навіть за умови відсутності страхового полісу у бляхера. А якщо українське авто стукне українська вантажівка з причепом, водій якої потім втіче з місця подій, то ви отримаєте х*р, а не страхову виплату, навіть маючи номер причепа.

Як проблему бляхерів можна було б вирішити або використати на користь?

1. В Києві і інших великих містах бляхерів бути не повинно. Вони є причиною транспортого колапсу, забруднюють і до того забруднені міста, не мають страхових полісів, а отже, ускладнюють життя всіх жителів у випадку ДТП чи інших незрозумілих ситуацій. З іншої сторони, не зрозуміло, чому бляхерам забороняти їздити, а ланосам - ні.

Але євробляхи реально виручають людей в селах і невеликих містах, де у людей банально немає 150-500 тис. грн на нові або б/у машини. Але наявність машини в сім'ї фермера чи селянина ЗНАЧНО допомагає йому в логістиці та мобільності. Тому євробляхи для сіл і невеликих міст - це благо.

До речі, колись Білорусь дозволила жителям привозити б/у машини з-за кордону, що було досить позитивним рішенням.

2. Задамо питання: чому люди готові купувати гівно на колесах, щоб потім стояти в заторах? Відповідаємо: тому що міський, а тим більше приміський та міжміський транспорт ЩЕ ГІРШИЙ. У людей немає альтернативи заторам - метро є не кругом, а транспорт - *бане дно.

Давайте задамо питання: чому транспорт - дно? Тому що а) п*здять і п*здять (наголос на різних складах); б) всю виручка по міжміським сполученням ділять водії, диспетчери, контролери і мусора. Нормальною є ситуація, коли в 50-містний автобус набивається 100 чоловік, ще 50 набираються по дорозі, з яких офіційно через касу купує квитків 5 чоловік. Кондиціонер? Що?

Вина звичайних людей теж є - за 20 років не змінилось нічого, тому що бажання зекономити 3% вартості квитка унеможливлює адекватний діалог.

3. Наявність бляхерів, бомбил, ланосів - причина, чому таксі/убери у нас порівняно дешеві і яке часто використовується як міський транспорт. Не буде ланосів, бляхерів і т.д. - ціни будуть як Будапешті, тобто високі.

4. Треба вирішувати проблему з парковками. Багато ви бачили/чули активностей на цю тему?

Парадокс: наявність штату паркувальників, які збирали коштів за парковки, обходився місту дорожче їх відсутності, а отже, без оплати парковок.

Як вирішить проблему держава? Однозначно х**ово. Тому що немає жодного прецеденту, коли держава, законотворці, фінансові донори і міська влада зробила щось нормально і адекватно з першого разу.

Не має жодного значення, як ви чи я особисто ставимось до бляхерів, тому що проблема тут не одна, і в неї немає єдиного простого рішення.