Volvo запустил производство первого электромобиля марки

Шведская компания Volvo начала производство первого в своей истории электромобиля – кроссовера XC40 Recharge.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Серийное производство электрической версии компактного кроссовера наладили на заводе в Генте.

XC40 Recharge построен на модельной платформе CMA, созданной в кооперации с материнским холдингом Geely Group. Автомобиль оснащен системой полного привода, а запас хода по циклу WLTP составляет около 400 км.

В движение кроссовер приводят два электромтора суммарной мощностью 408 л.с. На зарядку батареи до 80% ее емкости требуется примерно 40 минут при использовании станции быстрой зарядки.

От 0 до 100 км/ч электрический кроссовер разгоняется за 4,9 секунды. Для сравнения, самому динамичному в линейке XC40 T5 AWD требуется на это 6,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Внешне электрическую версию можно отличить от XC40 с традиционными ДВС по "глухой" облицовке радиатора и иными бамперам. Объем багажника электрического XC40 составляет 413 л, что на 47 л меньше, чем у стандартной модели. Компенсировать этот недостаток призван дополнительный багажник объемом 31 л в передней части авто.

Автомобиль получил "продвинутую" мультимедийную систему, которая работает на ОС Android. Она поддерживает многочисленные сервисы Google, например, Google Assistant, Google Maps и Google Play Store. Причем, все обновления можно осуществлять "по воздуху".

По словам представителей Volvo, спрос на электромобиль настолько высокий, что весь тираж, который планировалось изготовить до конца нынешнего года уже распродан. Первые экземпляры поступят к покупателям до конца октября.

Выпуск Volvo XC40 Recharge является важным шагом в реализации стратегии компании по снижению выбросов CO2 автомобилями компании на 40% к 2025 году. Ожидается, что к этому сроку половина всех продаж компании будет приходиться на электромобили, а остальные – на гибридные модели.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volvo совместно с коллегами из Geely создали электромобиль с запасом хода 750 км.