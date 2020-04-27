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27 апреля • обновлено в 12:00
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Volkswagen тайно запустил производство электрического SUV

1.4т
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На совместном предприятии SAIC Volkswagen в Китае стартовало производство полноразмерного электрического кроссовера Lounge SUVe.

Volkswagen Lounge SUVe

Volkswagen Lounge SUVe

news.cheshi.com

Фотографию работников завода SAIC Volkswagen рядом с первым кузовом электрокара опубликовали китайские журналисты.

Концепт Volkswagen ID Roomzz презентовали в прошлом году

Концепт Volkswagen ID Roomzz презентовали в прошлом году

volkswagen.com

Прообразом для новинки послужил прошлогодний концепт ID. Roomzz. Секретность объясняется проблемами с первым электрокаром марки – хэтчбеком ID.3, у которого возникли неполадки с программными обеспечением.

Volkswagen ID Roomzz

Volkswagen ID Roomzz

volkswagen.com

В концепте ID. Roomzz нашли применение оригинальные конструктивные решения, например, раздвижные двери без центральной стойки, сенсорный пульт выбора режимов движения на руле и приборная панель без привычных клавиш и тумблеров.

Volkswagen ID Roomzz

Volkswagen ID Roomzz

volkswagen.com

Но реализовать это в серийной модели слишком сложно и дорого. Поэтому в салоне нового SUV будут использоваться привычные органы управления и материалы. При длине порядка 4,9 м, покупателям предложат как 5-, так и 7-местную конфигурацию салона.

Volkswagen ID Roomzz

Volkswagen ID Roomzz

volkswagen.com

По своему дизайну новинка будет во многом продолжать идеи концепта ID. Roomzz. Обтекаемый силуэт позволит снизить аэродинамическое сопротивление воздуху.

В движение автомобиль будет приводить силовой агрегат с двумя электромоторами мощностью порядка 306 л.с., а питание для нее обеспечит батарея емкостью 82 кВтч.

Volkswagen ID Roomzz

Volkswagen ID Roomzz

volkswagen.com

Ожидаемый показатель динамики разгона – 6,6 секунды до "сотни", а запас хода – порядка 450 км по циклу WLTP.

Volkswagen ID Roomzz

Volkswagen ID Roomzz

volkswagen.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen запустил в Китае производство новой модели полноразмерного кроссовера с традиционными силовыми агрегатами.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
электромобили Volkswagen кроссовер внедорожник новые авто новости авто
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