Volkswagen готовит маленький городской электрокар

После презентации электрического хэтчбека Volkswagen ID.3 в Вольфсбурге задумались над преемником сити-кара e-up! Ожидается, что новинка появится в модельной гамме в 2025 году.

Компания Volkswagen взяла устойчивый курс на электрификацию своего модельного ряда и намерена предложить покупателям широкий ассортимент автомобилей на электротяге. После запуска хэтчбека ID.3 планируется создать более компактную модель для перегруженных транспортом мегаполисов.

Электрический Volkswagen ID.3 Фото: volkswagen-newsroom.com

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По информации Car Magazine в компании работают над проектом, получившим кодовое имя “e-Zzity. Новинка призвана сменить в продуктовой линейке модель e-up!, второе поколение которой было представлено в 2019 году на автошоу во Франкфурте.

Электрический VW ID.1 заменит e-up!, второе поколение которого представили в 2019 году на автошоу во Франкфурте Фото: volkswagen-newsroom.com

Электрический ID.1 будет представлять собой 5-местный хэтчбек, который стилистически будет напоминать ID.3. Также не исключено появление кроссовера ID.1 Crozz и микровена e-Roomzz.

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VW ID.1 будет использовать электрическую платформу МЕВ. Фото: volkswagen-newsroom.com

Ожидается, что автомобиль получит батарею емкостью 36 кВтч, которая обеспечит запас хода до 300 км. По словам руководителя VW Ральфа Брандштеттера, компания "работает над электромобилем стоимостью менее 20 тысяч евро, который будет использовать упрощенную версию платформы MEB для снижения стоимости". Также ожидается появление в линейке электромобилей ID.2, который сможет конкурировать с Renault Zoe и Peugeot e-208.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen поможет компании Ford с расширением линейки электромобилей.