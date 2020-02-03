Вместо Лада Гранта: в России придумали новый электромобиль

Российский электромобиль Zetta представляет собой компактную городскую машину. Разумеется, перспективы серийного производства новинки под большим вопросом.

Как выяснил OBOZREVATEL, об этой новинке время от времени всплывает информация еще с 2017 года. Производство якобы планировали начать в декабре 2019 года, однако этого, конечно, не произошло.

Унылый дизайн – главная характеристика Zetta fips.ru

Впрочем, это не помешало компании внести изображения электромобиля в базу Роспатента. Видимо, кто-то всерьез переживал, что дизайн "перспективной" модели могут украсть. Интересно, что теперь новую машину хотят отправить на рынок в этом году по цене около 6500 евро. При этом Лада Гранта стоит примерно на 1 тысячу евро меньше.

Пока российский электромобиль существует только на бумаге fips.ru

Дело в том, что в России сектор электромобилей совершенно не развит. Мировые бренды не спешат выводить свои электрокары на российский рынок, а разработка местного EV и вовсе кажется утопической идеей.

Это во многом связано с тем, что в РФ слабо развита сеть зарядных станций, что вполне объяснимо для нефтяной страны. Впрочем, США это не мешает быть лидером по внедрению экологического транспорта.

Российский электромобиль Zetta выглядит очень дешево fips.ru

Ранее сообщалось, что электромобиль Зетта (который на ранних этапах назывался El-Panda) оснащен полноприводной конфигурацией с четырьмя моторами, которые суммарно выдают 98 л.с. Заряда 10-киловаттной батареи якобы хватает на 200 км. По какой системе сертификации делали замеры – неизвестно.

Собственно, и эти цифры на практике проверить не удалось, ведь на этих мифических электрокарах еще никто не ездил.

В базовой комплектации Лада Гранта стоит около 5500 евро lada.ru

Как рассказывал OBOZREVATEL, недавно Лада Нива и Гранта обзавелись странными модификациями, за которые просят довольно большие деньги.

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