Toyota и Hino разрабатывают водородный грузовик для Северной Америки

Toyota и Hino подписали соглашение о совместной разработке магистрального тягача на водородных топливных элементах для рынка Северной Америки.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. За основу будет взят шасси новой модели грузовика Hino XL Series, а компания Toyota подготовит электрические и водородные компоненты для силового агрегата.

В марте нынешнего года компании Toyota и Hino уже анонсировали совместный проект по созданию 25-тонного грузовика на водородных топливных элементах для японского рынка. В планах производителей презентовать новинку на североамериканском рынке в первой половине будущего года.

"Использование шасси Hino XL Series является беспроигрышным вариантом как для покупателей, так и для общества. Он будет тихим, плавным и мощным, а единственными отходами будет обычная вода, – комментирует Tэк Юку, руководитель проекта департамента R&D компании Toyota. – Более чем 20-летний опыт компании Toyota в области водородных топливных элементов в комбинации с опытом компании Hino по созданию тяжелых грузовиков позволят создать инновационный и востребованный продукт".

Представленный ранее экземпляр на шасси Hino Profia использует технологию Toyota, которая уже опробована на седане Toyota Mirai. Грузовик оснащен тяговым электромотором, литий-ионной батареей, а также баллонами с водородом увеличенной емкости. Ориентировочный пробег без дозаправки водородом обещают не менее 600 км.

Экологически чистая новинка будет относиться к 8-му классу грузовиков. По американской классификации это тяжелый грузовик, полной массой свыше 14 тонн.

Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал о нескольких проектах коммерческого транспорта на электротяге. Так, осенью прошлого года на выставке коммерческого транспорта в американской Атланте компания Hyundai презентовала экспериментальный грузовик 8 класса на водороде. А компания Tesla готовится к запуску в серию электрического грузовика Semi, прототип которого был представлен еще в 2017 году.