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12 июня • обновлено в 15:24
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/ Электромобили

Tesla Model 3 из Китая удивила плохой безопасностью

1.2т
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Tesla Model 3 считается довольно безопасным и крепким автомобилем. Но собранные на китайском заводе электромобили удивляют своим низким качеством.

В ходе китайских краш-тестов C-NCAP электромобили Тесла местной сборки подвергли строгим испытаниям. Машина плохо показала себя при фронтальном столкновении – Model 3 набрала всего 11,5 баллов из 30.

Tesla Model 3 из Китая плохо справилась с краш-тестом

Tesla Model 3 из Китая плохо справилась с краш-тестом

c-ncap.org

Основной настораживающий момент – подушка безопасности водителя, которая плохо сработала и не смогла защитить от травм. Также у экспертов появились вопросы к защите пешеходов. Конструкция капота оказалась опасной для головы человека – около 11,4 баллов из 25.

Tesla Model 3 из Китая плохо справилась с краш-тестом

Tesla Model 3 из Китая плохо справилась с краш-тестом

c-ncap.org

Удар сзади автомобиль выдержал хорошо, с боковыми повреждениями и ударом крыши справился еще лучше. В целом результаты краш-теста китайской Tesla Model 3 оказались намного хуже в сравнении с электрокаром американского производства.

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В компании очень спешили, чтобы поскорее начать сборку Model 3 в КНР и предложить автомобиль по привлекательной цене. Вероятно, пострадал контроль качества. Теперь необходимо изучить конструкцию и поработать над недостатками.

Tesla Model 3

Tesla Model 3

Tesla

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Tesla краш-тест безопасность электромобили новые авто авто
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