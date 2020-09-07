Skoda готовит купеобразный электрический кроссовер

Чешская компания Skoda намерена расширить семью электрических кроссоверов. Фотографиями тестового прототипа в глубоком камуфляже поделился портал Motor 1.

2021 Skoda Enyaq GT. Фото: motor1.com

На тестах заметили купеобразный кроссовер, который станет дополнением к представленному 1 сентября электрическому Enyaq iV. Напомним, что ранее компания Skoda вывела на китайский рынок несколько купеобразных кроссоверов – Kodiaq GT и Kamiq GT, правда, пока только с традиционными ДВС.

2021 Skoda Enyaq GT. Фото: motor1.com

Официального имени новинки пока не сообщают, но не исключено, что автомобиль получит уже опробованное в Китае обозначение Enyaq GT. Кроме того, появление на тестах нового кроссовера стало для многих настоящим сюрпризом.

2021 Skoda Enyaq GT. Фото: motor1.com

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От серийного электрического кроссовера новинка отличается иным силуэтом кузова с покатой крышей. Предполагается, что подобно другим моделям концерна, Enyaq GT будет иметь более богатую комплектацию и расширенный список опций. Новинка будет построена глобальной платформе MEB, которая создана специально для использования на электромобилях.

2021 Skoda Enyaq GT. Фото: motor1.com

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Предположительно дебют купеобразной версии электрического кроссовера Enyaq GT состоится в ноябре нынешнего года, а первые товарные экземпляры появятся у дилеров весной будущего года.

2021 Skoda Enyaq GT. Фото: motor1.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda начала украинские продажи своего бестселлера Octavia.

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