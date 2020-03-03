Renault показал бюджетный электрический кроссовер

Компания Renault представила под бюджетным брендом Dacia компактный электрический кроссовер, который отправится в серию в первой половине будущего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Как мы уже писали ранее, компания Renault адаптирует для европейского рынка компактный кроссовер City K-ZE, который уже продается на китайском рынке. В Европе автомобиль будет продаваться под брендом Dacia.

Dacia Spring media.renault.com

Концепт Dacia Spring Electric является первым полностью электрическим автомобилем бренда. За 15 лет компания Dacia реализовала более 6,5 миллионов автомобилей по всему миру. Среди бестселлеров, такие популярные в Украине модели, как Logan, Sandero и Duster. Модель Spring Electric открывает новую страницу в истории марки.

Dacia Spring media.renault.com

Новый представитель семейства Dacia будет представлять собой модернизированный с учетом европейских норм и требований безопасности китайский кроссовер Renault City K-ZE. При длине 3,73 м автомобиль попадает в категорию А-SUV, то есть самых маленьких кроссоверов. Ближайший конкурент – Suzuki Jimny, длина которого с учетом запасного колеса на задней двери – 3,65 м.

Dacia Spring media.renault.com

В компании пока не сообщают технических характеристик электрического Dacia Spring, но судя по заявленному пробегу 200 км по циклу WLTP, силовую установку он унаследует от родственного Renault City K-ZE. Напомним, что китайский электрокар оснащен 45-сильным мотором, а емкость аккумулятора составляет 26,8 кВтч.

Dacia Spring media.renault.com

Концепт Dacia Spring получил полностью светодиодную светотехнику, а дизайнеры украсили кузов ярким оранжевым декором. Стоимость пока не сообщается, но можно предположить, что она будет на уровне 10-12 тысяч евро.

Dacia Spring media.renault.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Renault презентовали необычный электрический кроссовер, который может менять свою длину.

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