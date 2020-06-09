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9 июня • обновлено в 16:37
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Пробег — 2 000 000 км: новая батарея для EV уже готова

1.4т
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Китайская компания Contemporary Amperex Technology Ltd, которая больше известна как CATL, создала инновационную батарею с повышенным ресурсом для электромобилей, способную выдержать пробег в 2 000 000 км.

В компании считают, что такая надежная батарея даже сумеет пережить электромобиль, в который будет установлена. Таким образом, батарейный блок можно будет переставить в новую машину для дальнейшего использования.

Компания Contemporary Amperex Technology Ltd разработала сверхнадежные батареи

Компания Contemporary Amperex Technology Ltd разработала сверхнадежные батареи

motor1.com

При этом ресурс рассчитан не только на два миллиона километров, но и на 16 лет эксплуатации – в зависимости от того, что наступит раньше. Актуальные батареи для EV в основном предназначены на 8-летний срок службы, при этом они приблизительно на 10% дешевле, чем новые энергоносители от CATL.

ЧИТАЙТЕ: В Китае решили главную проблему электромобилей

Компания уже готова выполнять заказы на свою продукцию. Ожидается, что в скором времени станет известно о крупных покупателях новых надежных батарей из Китая. Известно, что Contemporary Amperex Technology Ltd сотрудничает с Tesla, Volkswagen и General Motors.

CATL – один из крупнейших производителей батарей в мире

CATL – один из крупнейших производителей батарей в мире

futurecar.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, блогер показал, можно ли зарядить батарею Tesla Model 3 прямо во время движения.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
электромобили авто
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