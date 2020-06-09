Пробег — 2 000 000 км: новая батарея для EV уже готова

Китайская компания Contemporary Amperex Technology Ltd, которая больше известна как CATL, создала инновационную батарею с повышенным ресурсом для электромобилей, способную выдержать пробег в 2 000 000 км.

В компании считают, что такая надежная батарея даже сумеет пережить электромобиль, в который будет установлена. Таким образом, батарейный блок можно будет переставить в новую машину для дальнейшего использования.

Компания Contemporary Amperex Technology Ltd разработала сверхнадежные батареи motor1.com

При этом ресурс рассчитан не только на два миллиона километров, но и на 16 лет эксплуатации – в зависимости от того, что наступит раньше. Актуальные батареи для EV в основном предназначены на 8-летний срок службы, при этом они приблизительно на 10% дешевле, чем новые энергоносители от CATL.

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Компания уже готова выполнять заказы на свою продукцию. Ожидается, что в скором времени станет известно о крупных покупателях новых надежных батарей из Китая. Известно, что Contemporary Amperex Technology Ltd сотрудничает с Tesla, Volkswagen и General Motors.

CATL – один из крупнейших производителей батарей в мире futurecar.com

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