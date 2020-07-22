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Последнюю Tesla пытаются продать за 1,5 миллиона долларов

Стас Сидилев
Электромобили
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Последнюю Tesla Roadster продают за огромную сумму. Фото: carforyou.ch

Последнюю Tesla Roadster продают за огромную сумму. Фото: carforyou.ch.

Электромобиль Tesla Roadster на базе Lotus Elise производили с 2008 по 2012 год. Последний экземпляр этой модели продают в Швейцарии за 1,5 миллиона долларов.

Иногда электрокар подзаряжают.

Иногда электрокар подзаряжают. Фото: carforyou.ch

Машина в отличном состоянии. За восемь лет пробег составил всего 200 км. Чтобы батарея не "умерла в ноль", время от времени электромобиль подключают к зарядке. Кузов выкрашен в белый цвет. На руле все еще есть заводской чехол.

Салон Tesla Roadster выглядит отлично, ведь на машине почти не ездили.

Салон Tesla Roadster выглядит отлично, ведь на машине почти не ездили. Фото: carforyou.ch

Нельзя сказать, что цена за автомобиль оправдана. В свое время эту модель продавали чуть дороже $100 000. Конечно, машину уже сняли с производства, а ее состояние удалось сохранить на высоком уровне. Но статус Tesla Roadster еще не достиг классики, если это вообще когда-либо произойдет.

1,5 миллиона долларов – очень много за эту машину.

1,5 миллиона долларов – очень много за эту машину. Фото: carforyou.ch

За куда меньшие деньги сегодня можно приобрести любой современный электрокар Тесла. К тому же, как сообщал OBOZREVATEL, недавно самая популярная модель бренда существенно подешевела.

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