Последнюю Tesla пытаются продать за 1,5 миллиона долларов

Электромобиль Tesla Roadster на базе Lotus Elise производили с 2008 по 2012 год. Последний экземпляр этой модели продают в Швейцарии за 1,5 миллиона долларов.

Иногда электрокар подзаряжают. Фото: carforyou.ch

Машина в отличном состоянии. За восемь лет пробег составил всего 200 км. Чтобы батарея не "умерла в ноль", время от времени электромобиль подключают к зарядке. Кузов выкрашен в белый цвет. На руле все еще есть заводской чехол.

Салон Tesla Roadster выглядит отлично, ведь на машине почти не ездили. Фото: carforyou.ch

Нельзя сказать, что цена за автомобиль оправдана. В свое время эту модель продавали чуть дороже $100 000. Конечно, машину уже сняли с производства, а ее состояние удалось сохранить на высоком уровне. Но статус Tesla Roadster еще не достиг классики, если это вообще когда-либо произойдет.

1,5 миллиона долларов – очень много за эту машину. Фото: carforyou.ch

За куда меньшие деньги сегодня можно приобрести любой современный электрокар Тесла. К тому же, как сообщал OBOZREVATEL, недавно самая популярная модель бренда существенно подешевела.