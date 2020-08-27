Peugeot представила новый коммерческий электромобиль

Французская компания Peugeot выводит на рынок электрическую новинку – коммерческую модель e-Boxer. Об этом сообщает пресс-служба компании.

После запуска электрического коммерческого фургона Peugeot e-Expert, следующим шагом стал дебют модели e-Boxer. Это полностью электрическая версия крупного коммерческого фургона, который выпускается с 1994 года.

2021 Peugeot e-Boxer. Фото: int-media.peugeot.com

Покупателям будут предложены два вида аккумуляторов – емкостью 37 кВтч и 70 кВтч. Запас хода составляет от 200 до 340 км (по циклу WLTP). Фургон можно будет заказать в соответствии с индивидуальными потребностями каждого конкретного клиента. На выбор имеется 4 варианта длины и 3 варианта колесной базы (3, 3,5 и 4,04 м). Максимальный полезный объем грузового отсека в зависимости от версии – от 8 до 17 м3. Грузоподъемность новинки – до 1890 кг.

2021 Peugeot e-Boxer. Фото: int-media.peugeot.com

В движение автомобиль приводится электромотором мощностью 90 кВт (122 л.с.) с максимальным крутящим моментом 260 Нм. Максимальная скорость в зависимости от версии составляет от 90 до 110 км/ч.

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Расположение тягового аккумулятора в нижней части кузова позволило сохранить полезный грузовой объем на уровне аналогичных моделей с ДВС и достичь оптимального распределения массы между осями.

e-Boxer уже в стандартной комплектации имеет встроенное зарядное устройство. Время зарядки АКБ до 80% емкости на мощных терминалах (до 50 кВт) составит примерно за 1 час. При использовании станции Wall Box (22 кВт) – полная зарядка аккумулятора на 37 кВтч потребует около 5 часов, а для АКБ на 70 кВтч – около 9 часов. При использовании Wall Box (7,4 кВт) потребуется соответственно 6 и 12 часов.

2021 Peugeot e-Boxer. Фото: int-media.peugeot.com

Узнать электрическую новинку можно будет по фирменным логотипам "e-Boxer" на задних дверях и "e" – на передних крыльях.

2021 Peugeot e-Boxer. Фото: int-media.peugeot.com

2021 Peugeot e-Boxer. Фото: int-media.peugeot.com

Для управления электромобилем используются три кнопки, расположенные на центральной консоли: D-N-R. Интересной особенностью e-Boxer является оригинальное зеркало заднего вида со встроенным дисплеем, на который выводится информация о уровне заряда АКБ, запас хода, напряжение и сила тока в бортовой сети, а также выбранный режим движения.

Для управления электромобилем используются три кнопки, расположенные на центральной консоли: D-N-R. Фото: int-media.peugeot.com

Интересной особенностью e-Boxer является оригинальное зеркало заднего вида со встроенным дисплеем, на который выводится разнообразная информация. Фото: int-media.peugeot.com

Для новинки доступен широкий комплект опций, в числе которых есть 9-дюймовый сенсорный дисплей и штатная навигация, камера заднего вида, системы экстренного торможения, контроля рядности Line Crossing Alert, слежения за дорожными знаками, мониторинг слепых зон, круиз-контроль, системы Grip Control и Hill Descent Control, система предупреждение о движении сзади и светодиодная оптика LED DRL.

Для Peugeot e-Boxer предлагается большой ассортимент опций, например, 9-дюймовый сенсорный дисплей. Фото: int-media.peugeot.com

Компания Peugeot предоставляет гарантию на тяговый аккумулятор 8 лет или 160 тыс км пробега (до уровня емкости 70% от номинала). Электрический e-Boxer будет предложен на европейском рынке с 4-го квартала 2020 года. Новинка будет производиться на заводе в Италии и далее отправляться к партнерской компании Bedeo для электрификации.

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