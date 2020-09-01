Первый российский электромобиль показали на видео

Новый российский производитель электромобилей Zetta показал на видео свой бюджетный электромобиль. Ролик посвящен процессу разработки и производства модели.

Как сообщает Drom, длина электромобиля Zetta составляет всего 3030 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1600 мм. Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы.

Автомобиль получил каркасную силовую структуру, на которую снаружи крепятся отдельные кузовные элементы из стеклопластика. В движение новинку приводит единственный электромотор, который отвечает за передние колеса. Запас хода равен 180 км.

Длина кузова Zetta – всего 3030 мм. Фото: drom.ru

Салон российского электромобиля выглядит очень скромно. Фото: drom.ru

По данным СМИ, проект Zetta уже обошелся в 570 млн. рублей (7,7 млн. долларов или 213 млн. грн). Производителю необходимо получить еще 100 млн. рублей (1,3 млн. долларов или 37 млн. грн). Серийное производство планируют наладить в конце 2020 или начале 2021 года. Ожидается, что на рынок российский электрокар Zetta выйдет по цене от 550 000 руб ($7500 или 205 000 грн).

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о российских инвесторах, которые вложились в производителя спортивных автомобилей из Нидерландов и планируют его возрождение.

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