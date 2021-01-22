Nissan показал идеальный автомобиль для зимних путешествий

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
2,4 т.
Nissan показал идеальный автомобиль для зимних путешествий

Японская компания Nissan презентовала концептуальный кемпер для зимних путешествий, получивший название e-NV200 Winter Camper.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка построена на базе электрического микроавтобуса e-NV200 Evalia и демонстрирует широкие возможности использования автомобилей на электротяге.

Для уверенного движения по бездорожью автомобиль снабдили внедорожными шинами и увеличили клиренс

Концепт преобразовали в удобный дом на колесах для отдыха и путешествий. На подъемной крыше установлена батарея солнечных элементов, которая обеспечивает питание для сети 220 В. Чувствовать себя комфортно во время отдыха на природе помогут встроенная мини-кухня, холодильник, складной диван-кровать и изотермические стекла.

На крыше установили солнечную панель для питания сети 220 В

Для уверенного движения по бездорожью автомобиль снабдили внедорожными шинами Maxxis Bravo A/T 771 и увеличили дорожный просвет. С учетом короткого светового дня зимой, спереди установили дополнительные фонари на защитном стальном каркасе. Кроме того, автомобиль снабдили защитой днища, боковыми балками, а салон укомплектовали практичными резиновыми ковриками.

Новинка построена на базе серийного электрического микроавтобуса e-NV200 Evalia
В салоне есть все необходимое для отдыха

Технически автомобиль не изменился. Как и другие представители семейства e-NV200 он приводится в движение электромотором мощностью 80 кВт (109 л.с.), питание для которого обеспечивает батарея емкостью 40 кВтч. Запас хода по циклу NEDC составляет 275 км.

Электромобиль оснащен мотором мощностью 80 кВт и может преодолеть до 275 км

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan презентовала в Японии полноприводный гибридный Note, а также обновила флагманскую модель Armada.

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