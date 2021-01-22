Nissan показал идеальный автомобиль для зимних путешествий

Японская компания Nissan презентовала концептуальный кемпер для зимних путешествий, получивший название e-NV200 Winter Camper.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка построена на базе электрического микроавтобуса e-NV200 Evalia и демонстрирует широкие возможности использования автомобилей на электротяге.

Концепт преобразовали в удобный дом на колесах для отдыха и путешествий. На подъемной крыше установлена батарея солнечных элементов, которая обеспечивает питание для сети 220 В. Чувствовать себя комфортно во время отдыха на природе помогут встроенная мини-кухня, холодильник, складной диван-кровать и изотермические стекла.

Для уверенного движения по бездорожью автомобиль снабдили внедорожными шинами Maxxis Bravo A/T 771 и увеличили дорожный просвет. С учетом короткого светового дня зимой, спереди установили дополнительные фонари на защитном стальном каркасе. Кроме того, автомобиль снабдили защитой днища, боковыми балками, а салон укомплектовали практичными резиновыми ковриками.

Технически автомобиль не изменился. Как и другие представители семейства e-NV200 он приводится в движение электромотором мощностью 80 кВт (109 л.с.), питание для которого обеспечивает батарея емкостью 40 кВтч. Запас хода по циклу NEDC составляет 275 км.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan презентовала в Японии полноприводный гибридный Note, а также обновила флагманскую модель Armada.