Nissan готовит большой электрический SUV

Компания Nissan вскоре пополнит линейку электромобилей крупным SUV, который присоединится к хэтчбеку Leaf и дебютировавшему эти летом кроссоверу Ariya.

Очередной представитель семьи экологически чистых автомобилей Nissan будет представлять собой полноразмерный SUV с тремя рядами сидений, об этом сообщает портал Autocar. Данный шаг является вполне обоснованным, если учесть популярность таких моделей на крупнейших в мире рынках Китая и США.

Новый кроссовер Nissan Ariya. Фото: europe.nissannews.com

Как и презентованный недавно кроссовер Ariya, новый SUV будет использовать модульную платформу CMF-EV, созданную исключительно для электромобилей. Кстати, по аналогичному пути пошел и концерн Volkswagen с его архитектурой МЕВ.

По словам руководителя направления электромобилей компании Nissan Europe, Хелен Перри, "новая платформа CMF-EV будет активно использоваться в будущем. Сегменты C-SUV и D-SUV в до 2023 года вырастут на 300%, поэтому мы рассматриваем возможность использовать эту платформу в этих сегментах в ближайшие несколько лет".

Nissan обещает, что к 2023 году 50% модельной линейки марки будет электрифицировано, но Перри пока воздержалась от комментариев относительно того, какие электромобили появятся в этот период.

"Все зависит от запросов покупателей, – рассказывает Перри. – Если бы мы вывели модель Ariya на рынок раньше, я не уверена, что покупатели были бы к этому готовы. Например, сегодня, когда во всем мире свирепствует коронавирус, многие оценили, что воздух стал чище из-за сокращения использования автомобилей в период карантина".

Ожидается, что крупный электрический SUV сможет преодолевать без остановки порядка 500 км, аналогично наиболее мощной версии кроссовера Ariya. По мнению Перри увеличение запаса хода позволит привлечь более широкую покупательскую аудиторию. Кроме того, именно для этих целей в компании отказались использовать на модели Ariya разъем для зарядки Chademo, который применяется на Leaf, в пользу все более популярного разъема CCS.

Nissan Leaf использует разъем для зарядки Chademo. Фото: europe.nissannews.com

"Для нас важно, что, путешествуя на большие расстояния, которые станут возможными с учетом использования батареи увеличенной емкости, владельцы электромобилей смогут получить больше возможностей для подзарядки авто", – комментирует Перри.

Однако, пока в компании не планируют полностью отказываться от Chademo, так как, в отличие от ССS, она позволяет использовать авто в качестве источника для получения электроэнергии. В частности, в Японии электрический кроссовер будет использовать разъем Chademo.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan готовит новый электрический Leaf с двумя моторами.