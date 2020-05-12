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12 мая • обновлено в 12:02
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MG готовит конкурента Tesla Roadster

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Китайский концерн SAIC, который владеет британской маркой MG, показал тизеры электрического концепткара MG Cyberster.

Судя по иллюстрациям, родстер будет выполнен в стилистике классических моделей британского бренда. Напомним, что производство спортивных автомобилей с кузовом родстер (MG TF) компания прекратила в 2011 году.

MG Cyberster

MG Cyberster

zhuanlan.zhihu.com

По мнению аналитиков, двухдверный спорткар получит в свое распоряжение продвинутую систему автономного управления и связь стандарта 5G.

В дизайне модели активно используются светодиодные технологиии. В частности, светодиоды будут выполнять не только функции световых приборов, но и использоваться для формирования рисунка фирменных эмблем на капоте, задней панели кузова и даже колесных дисках.

MG Cyberster

MG Cyberster

zhuanlan.zhihu.com

Новинка должна составить конкуренцию в первую очередь новому поколению Tesla Roadster, производство которого перенесли на 2022 год. Однако, чтобы конкурировать с детищем Илона Маска, MG должны предложить схожие технические характеристики, например, разгон до "сотни" порядка 2-2,5 секунд и запас хода на уровне 900-950 км.

MG Cyberster

MG Cyberster

zhuanlan.zhihu.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компании SAIC и GM представили совместный проект городского электромобиля.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
электромобили суперкар MG SAIC Tesla новости авто
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