Компания MMS провела тесты прототипа микролитражки Microlino 2.0

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
2,2 т.
Компания MMS провела тесты прототипа микролитражки Microlino 2.0

Швейцарская компания Micro Mobility Systems (MMS) провела испытания прототипа компактного микромобиля Microlino 2.0 и намерена представить серийную модель уже в будущем году.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новую версию микролитражки обещают закончить в течение ближайших нескольких недель, а затем в короткие сроки наладить серийный выпуск наследницы легендарной BMW Isetta.

Тестовый прототип Microlino 2.0 успешно прошел испытания

Еще одной новостью компании стал приход в наблюдательный совет компании Ганса-Петера Клебиндера, который в свое время был занимал руководящие посты в компаниях Mini и Audi в Германии.

В наблюдательный совет MMS пришел Ганс-Петер Клебиндер, который принимал участие в тестах первого Microlino

Напомним, что проект Microlino стартовал еще в 2015 году, а первый прототип был представлен в 2016 году на автошоу в Женеве. С тех пор произошло много изменений, в результате чего микромобиль так и не был запущен в серию.

Первая генерация Microlino (2016-2018 г.) так и осталась на стадии опытных образцов

Одной из причин стал скандал с участием немецкой компании Artega. Она купила итальянскую фирму Tazzari, на мощностях которой планировалось выпускать Microlino, и решила выпускать микролитражку без участия MMS. В ходе досудебных разбирательств обе компании достигли соглашения, что Artega будет выпускать свою версию модели под именем Karo, а MMS продолжит работы над Microlino.

Artega Karo предлагается к заказу по цене от 17995 евро

В результате модернизации новая версия микролитражки получила название Microlino 2.0. От своего предшественника она отличается полностью новым шасси, силовым агрегатом, подвеской, сдвижной крышей и даже светотехникой. Фактически, это совершенно новый автомобиль, сохранивший лишь стилистику знаменитого прообраза от BMW.

Дизайн облика Microlino 2.0 образца 2020 года

Также автомобиль получит совершенно новый интерьер с двумя дисплеями, первый из которых представляет миниатюрную шкалу приборов, а второй будет отвечать за вспомогательные функции. Своеобразной визитной карточкой Microlino 2.0 станут светодиодные ленты, опоясывающие переднюю и заднюю части кузова.

Салон Microlino 2.0 будет выполнен в духе минимализма и стиле hi-tech

В движение "малютку" будет приводить 15-сильный электромотор, а питание для него обеспечит компактная литий-ионная батарея энергоемкостью 8 или 14,4 кВтч. В зависимости от АКБ Microlino 2.0 сможет преодолевать от 125 до 200 км. Скорость микролитражки составит 90 км/ч, а на зарядку батареи от домашней розетки потребуется порядка 4 часов.

Приобрести электрокар можно будет по цене от 12 тысяч евро. Для сравнения, за Artega Karo просят не менее 17995 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen представила двухместный электромобиль Ami, а их конкуренты из Toyota показали ситикар С+pod, который по размерам меньше, чем Smart.

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