Компания MMS провела тесты прототипа микролитражки Microlino 2.0

Швейцарская компания Micro Mobility Systems (MMS) провела испытания прототипа компактного микромобиля Microlino 2.0 и намерена представить серийную модель уже в будущем году.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новую версию микролитражки обещают закончить в течение ближайших нескольких недель, а затем в короткие сроки наладить серийный выпуск наследницы легендарной BMW Isetta.

Еще одной новостью компании стал приход в наблюдательный совет компании Ганса-Петера Клебиндера, который в свое время был занимал руководящие посты в компаниях Mini и Audi в Германии.

Напомним, что проект Microlino стартовал еще в 2015 году, а первый прототип был представлен в 2016 году на автошоу в Женеве. С тех пор произошло много изменений, в результате чего микромобиль так и не был запущен в серию.

Одной из причин стал скандал с участием немецкой компании Artega. Она купила итальянскую фирму Tazzari, на мощностях которой планировалось выпускать Microlino, и решила выпускать микролитражку без участия MMS. В ходе досудебных разбирательств обе компании достигли соглашения, что Artega будет выпускать свою версию модели под именем Karo, а MMS продолжит работы над Microlino.

В результате модернизации новая версия микролитражки получила название Microlino 2.0. От своего предшественника она отличается полностью новым шасси, силовым агрегатом, подвеской, сдвижной крышей и даже светотехникой. Фактически, это совершенно новый автомобиль, сохранивший лишь стилистику знаменитого прообраза от BMW.

Также автомобиль получит совершенно новый интерьер с двумя дисплеями, первый из которых представляет миниатюрную шкалу приборов, а второй будет отвечать за вспомогательные функции. Своеобразной визитной карточкой Microlino 2.0 станут светодиодные ленты, опоясывающие переднюю и заднюю части кузова.

В движение "малютку" будет приводить 15-сильный электромотор, а питание для него обеспечит компактная литий-ионная батарея энергоемкостью 8 или 14,4 кВтч. В зависимости от АКБ Microlino 2.0 сможет преодолевать от 125 до 200 км. Скорость микролитражки составит 90 км/ч, а на зарядку батареи от домашней розетки потребуется порядка 4 часов.

Приобрести электрокар можно будет по цене от 12 тысяч евро. Для сравнения, за Artega Karo просят не менее 17995 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen представила двухместный электромобиль Ami, а их конкуренты из Toyota показали ситикар С+pod, который по размерам меньше, чем Smart.