Создана ещё одна батарея, решающая большую проблему электрокаров

В конце марта компания BYD отрапортовала о том, что создала для электромобилей сверхпрочную батарею. Теперь подобный аккумулятор создал ещё один китайский автопризводитель – стартап Aiways.

Как и в случае с АКБ BYD, особенностью разработки Aiways является высокий уровень защищенности – предполагается, что при ДТП батарея не будет подвержена деформации и, таким образом, минимизируется риск её воспламенения. Отметим, что возгорание батареи электрокара при столкновении действительно является распространённой проблемой.

Батарея Aiways ai-ways.eu

Достичь улучшенной безопасности китайским инженерам удалось благодаря конструкции элемента питания. Батарейный блок Aiways, емкость которого, к слову, составляет 63 кВтч, имеет сэндвич-структуру (читай, многослойный бутерброд): он состоит из ячеек, радиатора системы охлаждения и изолирующей плиты. И именно изолирующая плита выполняет роль щита: она располагается между радиатором и ячейками, и в случае деформации блока не допускает протечки охлаждающей жидкости (хладагента). Разработчик отмечает, что именно утечка "охлаждайки" в сухую часть ячеек в большинстве случае (80%) и приводит к возгоранию АКБ во время или ж первые минуты после аварии.

Батарея Aiways ai-ways.eu

Еще одной функцией защитной плиты является дополнительная теплоизоляция. В Aiways заявляют, что благодаря ей аккумулятор в холодную пору теряет меньшее количество энергии: как показали тесты, электрический кроссовер Aiways U5, оснащённый "непромокаемой" батарей, может проехать на одной зарядке 300 км при температуре "за бортом" в 0 градусов Цельсия (этот электрокар скоро должен появиться в продаже в Европе). Впрочем, немаловажную роль в этом играет и встроенная система оценки и контроля степени заряда (SOC), которая имеет высокую степень глубокого самообучения и подсказывает водителю, как можно улучшить энергоэффективность автомобиля.

Aiways U5 ai-ways.eu

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что для электромобилей разработали батарею, которая рассчитана на запас хода в 2000 км.

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