Катафалк Tesla: в последний путь с заботой об экологии

Британская компания Brahms Electric Vehicles, специализирующаяся на производстве автомобилей для ритуальных услуг, готовит катафалк на базе Tesla Model S.

Катафалк базе Tesla Model S от компании Brahms electrichearse.co.uk

Стоить отметить, что компания Brahms Electric Vehicles является пионером использования электромобилей для ритуальных услуг. Своего первенца в этой области – Nissan Leaf Electric Hearse компания представила еще в 2011 году.

Ритуальный Nissan Leaf от компании Brahms electrichearse.co.uk

Автомобиль выглядит очень необычно за счет того, что кузов машины асимметричный – с левой стороны привычные двери и центральную стойку заменили большим стеклянным люком. А гроб в такой Leaf устанавливается по диагонали, занимая место рядом с водителем.

Летом нынешнего года компания Brahms презентует Leaf Hearse нового поколения electrichearse.co.uk

В этом году компания готовит сразу два новых проекта эко-катафалков – 6-метровый Tesla Model S и Nissan Leaf нового поколения. В частности, Tesla S будет предложена в двух вариантах – с батареей емкостью 60 или 75 кВтч. В зависимости от этого запас хода будет варьироваться от 270 до 320 км. Стоимость эко-катафалка стартует с отметки 140 тысяч фунтов (160 тыс. евро).

Несколько лет назад свои версии катафалков на базе Tesla Model S презентовали RemetzCar из Голландии и немецкая компания Binz.

Катафалк на базе Tesla голландской компании RemetzCar electrichearse.co.uk

Катафалк на базе Tesla немецкой компании Binz electrichearse.co.uk

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