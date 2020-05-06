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6 мая • обновлено в 22:47
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Катафалк Tesla: в последний путь с заботой об экологии

1.7т
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Британская компания Brahms Electric Vehicles, специализирующаяся на производстве автомобилей для ритуальных услуг, готовит катафалк на базе Tesla Model S.

Катафалк базе Tesla Model S от компании Brahms

Катафалк базе Tesla Model S от компании Brahms

electrichearse.co.uk

Стоить отметить, что компания Brahms Electric Vehicles является пионером использования электромобилей для ритуальных услуг. Своего первенца в этой области – Nissan Leaf Electric Hearse компания представила еще в 2011 году.

Ритуальный Nissan Leaf от компании Brahms

Ритуальный Nissan Leaf от компании Brahms

electrichearse.co.uk

Автомобиль выглядит очень необычно за счет того, что кузов машины асимметричный – с левой стороны привычные двери и центральную стойку заменили большим стеклянным люком. А гроб в такой Leaf устанавливается по диагонали, занимая место рядом с водителем.

Летом нынешнего года компания Brahms презентует Leaf Hearse нового поколения

Летом нынешнего года компания Brahms презентует Leaf Hearse нового поколения

electrichearse.co.uk

В этом году компания готовит сразу два новых проекта эко-катафалков – 6-метровый Tesla Model S и Nissan Leaf нового поколения. В частности, Tesla S будет предложена в двух вариантах – с батареей емкостью 60 или 75 кВтч. В зависимости от этого запас хода будет варьироваться от 270 до 320 км. Стоимость эко-катафалка стартует с отметки 140 тысяч фунтов (160 тыс. евро).

Несколько лет назад свои версии катафалков на базе Tesla Model S презентовали RemetzCar из Голландии и немецкая компания Binz.

Катафалк на базе Tesla голландской компании RemetzCar

Катафалк на базе Tesla голландской компании RemetzCar

electrichearse.co.uk

Катафалк на базе Tesla немецкой компании Binz

Катафалк на базе Tesla немецкой компании Binz

electrichearse.co.uk

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Великобритания
Теги
Nissan Tesla электромобили новости авто тюнинг
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