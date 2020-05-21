Главная Новости
21 мая • обновлено в 13:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электромобили

GM подготовила самую крутую батарею для электромобилей

  • Новый тип энергоносителей с ресурсом в 1 600 000 км рассчитан на весь жизненный цикл авто

  • Современные батареи могут выдержать пробег до 300 000 км

  • В серийное производство такие батареи отправятся через несколько лет

1.8т
Читать материал на украинском

Американский концерн GM разработал новый тип батарей для электромобилей, которые рассчитаны на пробег в 1 600 000 км. Таким образом, батарейные блоки будут отличаться повышенной надежностью.

Трудно представить, за какое количество лет среднестатистический автомобилист преодолеет такое расстояние на электрокаре. Даже сегодня батареи теряют свою емкость довольно медленно. А в целом электромобили отличаются повышенной надежностью работы в сравнении с авто с ДВС.

General Motors создала новые надежные батареи

General Motors создала новые надежные батареи

В General Motors говорят, что батареи нового типа почти готовы. Но точные сроки внедрения этих компонентов назвать пока сложно. Ведь сперва компания запустит новые электромобили Chevrolet и Cadillac с батареями линейки Ultium, презентация которых состоялась в этом году.

ЧИТАЙТЕ: "Вечный" электромобиль из Китая выходит в продажу

Новая линейка батарей будет предложена в диапазоне емкости 50-200 кВтч, а максимальный запас хода составит 640 км на одной зарядке, но этот показатель коснется только самых мощных и дорогих электромобилей Cadillac.

GM Ultium – новая линейка батарей, которые скоро появятся в серийных электрокарах концерна

GM Ultium – новая линейка батарей, которые скоро появятся в серийных электрокарах концерна

gm.com

Ожидается, что кроме повышенного срока службы, новые батареи, которые появятся после Ultium, станут не только надежнее, но также дешевле, энергоэффективнее и предложат увеличенный запас хода.

Кроссовер Cadillac станет одним из первых электромобилей с батареями GM Ultium

Кроссовер Cadillac станет одним из первых электромобилей с батареями GM Ultium

gm.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о запуске в серийное производство первого электромобиля Mazda.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
General Motors новые авто электромобили авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Авто Электромобили

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 706.

    Вылечились: 6227. Умерли: 579.

  • В мире заболели более 5 млн человек, погибли – 327 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр коронавируса – за сутки обнаружили почти 70 случаев.

  • Испанию вытеснили из тройки лидеров по COVID-19 – в стране уже пятый раз продлили чрезвычайное положение.

  • Ученые нашли более заразные типы COVID-19 – каждый имеет разные мутации.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги