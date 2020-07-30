Концерн General Motors продолжает подогревать интерес к своему первому в истории полностью электрическому пикапу.

Напомним, что презентация GMC Hummer EV была запланирована на 20 мая нынешнего года, но из-за коронавируса решено было сместить дату на более поздний срок. Но, чтобы немного подогреть интерес публики, концерн представил несколько иллюстрации и видео будущей новинки.

GM поделился новыми подробностями об электрическом Hummer. Фото: media.gm.com

На видео можно наблюдать процесс создания пикапа, а также оценить конструктивные особенности, например, оригинальную модульную конструкцию крыши из четырех элементов, которые можно будет снимать в теплое время года.

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На виде сбоку видны короткие свесы и практически симметричная трехобъемная форма автомобиля с массивными крыльями, задним спойлером и закругленной задней стойкой.Фото: media.gm.com

Из технических особенностей новинки – несколько специальных режимов движения – "адреналин" и "краб", литий-ионная батарея Ultium, разработанная совместно со специалистами LG Chem, а также "супер быстрое" зарядное устройство.

GM поделился новыми подробностями об электрическом Hummer. Фото: media.gm.com

Ранее в концерне сообщали, что пикап получит электрический мотор мощностью 1014 л.с., а на разгон до "сотни" ему потребуется порядка 3 секунд. Также в активе электрического Hummer будет 800-вольтовая бортовая электросистема с возможностью быстрой зарядки постоянным током мощностью до 350 кВт.

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Hummer EV станет одной из 22 будущих моделей концерна, которая получит систему полуавтоматического управления Super Cruise к 2023 году. Кроме того, в списке опций ожидаются система кругового обзора с возможностью корректировки движения на бездорожье.

Hummer EV будет выпускаться на заводе компании Detroit-Hamtramck, а первые товарные экземпляры начнут поступать в дилерскую сеть весной будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nikola Motor представила пикап с запасом хода 1000 км.