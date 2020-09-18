General Motors рассказал об электрической платформе Ultium Drive

Концерн General Motors поделился информацией о новой электрической платформе. Она ляжет в основу будущих электрокаров американского производителя.

Об этом сообщает пресс-служба концерна. Семейство Ultium Drive представляет собой пять взаимозаменяемых модулей и три электродвигателя с различными характеристиками.

Такой ассортимент позволит подобрать оптимальную мощность (от 235 до 1000 л.с.), крутящий момент и энергоэффективность силового агрегата. Кроме того, благодаря модульности конструкции, платформа Ultium Drive может использоваться как для моно-, так и для полноприводных моделей авто, спорткаров и полноразмерных внедорожников.

Платформа Ultium Drive будет использоваться на всех имеющихся в портфолио концерна автомобилях – Chevrolet, Cadillac, GMC и Buick. Причем, первым модульную платформу получит анонсированный в начале нынешнего года электрический пикап GMC Hummer. По данным производителя, новинка будет оснащаться наиболее мощной 1000-сильной версией силового агрегата. Также, по инсайдерской информации, в компании ведутся работы по созданию электрической версии Chevrolet Corvette.

Кроме того, как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн намерен поставлять элементы модульной платформы другим производителям. В частности, недавно было подписано соглашение с американской компанией Nikola Motors, которая готовится представить электрический пикап Badger. Также в разработке компонентов платформы Ultium Drive принимает участие известная японская компания Honda, которая активно развивает программу электрификации своего модельного ряда.