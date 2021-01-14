Фургон Citroen Berlingo стал электрическим

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
2,1 т.
Фургон Citroen Berlingo стал электрическим

Французская компания Citroen представила электрическую версию популярного компактного фургона Berlingo.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка представляет собой полностью электрический вариант модели, а энергии батареи хватит, чтобы без остановки преодолеть до 275 км (по циклу WLTP).

Для новинки компания подготовила три различных конфигурации и две комплектации

e-Berlingo получил в свое распоряжение мотор мощностью 100 кВт (136 л.с.), а батарея имеет энергоемкость 50 кВтч, причем она может заряжаться на станциях быстрой зарядки мощностью до 100 кВт. По данным производителя на зарядку до 80% емкости на такой станции Citroеn е-Berlingo Van потребуется всего 30 минут.

Автомобиль получил в свое распоряжение мотор мощностью 100 кВт

Автомобиль имеет полезный объем грузового отсека до 4,4 м3 и способен перевозить до 800 кг грузов. Для новинки компания подготовила три различных конфигурации и две комплектации. Еще одной полезной опцией станет приложение MyCitroen, которое позволит пользователю контролировать процесс зарядки и включить обогрев в машине дистанционно.

Приложение MyCitroen позволит пользователю контролировать процесс зарядки

Новинка пополнит семейство электрических коммерческих моделей марки, которое будет представлено также моделями е-Dispatch и е-Relay.

На зарядку АКБ до 80% емкости потребуется всего 30 минут

Появление е-Berlingo Van у европейских дилеров ожидается во второй половине нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на выставке CES-2021 компания Cenntro представила электрический фургон CityPorter, а компания Canoo презентовала электрофургоны MPDV.

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