Электромобиль Tesla устроил масштабное ДТП

В американском штате Аризона Tesla Model S устроила тройное ДТП. Электромобиль врезался в полицейский внедорожник Chevrolet и карету скорой помощи.

Удивительно, что обошлось без жертв. Однако водителя Тесла госпитализировали с серьезными травмами, но на данный момент его жизни ничего не угрожает.

По информации СМИ, электромобиль Tesla Model S в момент ДТП находился в режиме автопилота. Во всяком случае, так заявил владелец авто. Полиция предварительно согласилась с этой информацией, но правоохранители все же проверят водителя на предмет употребления алкогольных и наркотических веществ перед аварией.

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Неизвестно, с какой скоростью двигался электрокар в момент удара. Но на фото видно, как большой и тяжелый внедорожник полиции штата задними колесами оказался на капоте Tesla. В Твиттере полиция напомнила, что необходимо замедляться всякий раз, когда на обочине стоит автомобиль с проблесковыми маячками.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно с Tesla Model 3 произошел забавный курьез: автомобиль потерял задний бампер во время движения в дождливую погоду.