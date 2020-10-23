Электромобиль FIAT получил 'фишку' в духе BMW и стал дешевле

Компания FIAT представила необычную версию электромобиля 500, который дебютировал в марте этого года. Новинка отличается дополнительной дверцей с правой стороны, которая открывается против хода движения – что интересно, точно такую же особенность имеет другой электрокар, BMW i3. Правда, в случае с этим автомобилем дверца имеется с обеих сторон. Параллельно с этим производитель уменьшил общую стоимость машины, добавив бюджетную версию.

Как пишет Jalopnik, задача третьей двери в электромобиле FIAT – облегчить посадку на задний диван. Этот "довесок" увеличил массу автомобиля на 30 кг, при этом он может открываться только тогда, когда распахнута дверь переднего пассажира (поскольку у него нет своей ручки). Название новой версии – Fiat 500 3+1 (индекс указывает на то, что у машины три основные двери и одна дополнительная).

В остальном же четырехдверный FIAT 500 никак не отличается от обычной версии. Электрокар оснащен электродвигателем мощностью 87 кВт / 118 л.с. и батареей емкостью 42 кВтч, которой хватает на пробег в 320 км по циклу WLTP. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,0 секунд, максимальная скорость ограничена электронно на 150 км/ч. Однако теперь доступна и более скромная версия: с мотором на 70 кВт/95 л.с. и батареей на 23,8 кВтч. В данном случае разгон до 100 км/ч составляет 9,5 сек, максимальная скорость – 135 км/ч.

На старте продаж 3+1 будет предложена специальная версия под названием La Prima, которая, среди прочего, оснащена полностью светодиодной оптикой, адаптивным круиз-контролем, камерой кругового обзора и заднего вида, а также системой распознавания дорожных знаков. Также в комплектацию входит информационно-развлекательная система Connect5 с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.

Вместе с выходом бюджетной версии изменилась и цена FIAT 500. Так, если раньше самый доступный вариант стоил 34 900 евро (сейчас это, соответственно, топовая модель), то теперь – 23 700.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что всю первую партию электромобиля Hummer раскупили за один час после премьеры. При этом стоит он не дешево – свыше 112 тыс. долларов.