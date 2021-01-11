Электрический седан NIO ET7 может проехать до 1000 км

Китайская компания NIO показала свое новое детище – электрический седан ET7.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания NIO из Шанхая расширила ассортимент выпускаемых электромобилей. К уже представленным ранее кроссоверам EC6, ES6 и ES8 добавится первый в истории бренда люксовый седан.

Основным конкурентом для ET7 станет Tesla Model S – стилистически автомобили очень похожи, хотя новинка существенно крупнее своего американского оппонента – длина машины 5098 мм (+118 мм), а колесная база достигает 3060 мм (+100 мм).

Среди особенностей новинки – панорамная крыша, оригинальная пульсирующая задняя светотехника и низкий коэффициент сопротивления воздуху Сх 0,23. В салоне ET7 есть полностью цифровая приборная панель, аудиосистема с 23-мя динамиками мощностью 1000 Вт, а также сидения, оснащенные на обоих рядах подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Все это входит в стандартное оснащение машины.

Покупателям будут предложены три варианта батареи – на 70, 100 и 150 кВтч. В зависимости от этого запас хода составит 500, 700 или 1000 км. В движение машину приводят два электромотора суммарной мощностью 480 кВт (653 л.с.) и крутящим моментом 850 Нм. На разгон до 100 км/ч полноприводному седану потребуется всего 3,9 секунды.

Для NIO ET7 будет доступна автономная система управления, которая имеет в своем арсенале камеру Aquila на 8 Мп (у Tesla – 1,2 Мп), 48-ядерный процессор Nvidia, который в 7 раз производительнее аналогичного у Tesla и лидар с дальностью до 500 м и 120-градусным углом обзора. Всего в систему входит 33 различных датчика, включая 2 высокоточных модуля позиционирования и 12 ультразвуковых сенсоров.

NIO также работает над системой быстрой замены аккумулятора, получившей название Power Swap Station 2.0. Она позволяет произвести замену АКБ менее чем за 3 минуты. Одновременно с этим будет проведена диагностика машины. Станция PSS 2.0 позволит выполнять до 312 операций по замене АКБ в день, причем, заезд и выезд машины для выполнения этой операции может осуществляться без участия водителя. В компании обещают до конца нынешнего года построить 500 таких станций по всей стране.

Стоимость новинки стартует с отметки 378 тысяч юань, что эквивалентно $58380. В эту цену не входит стоимость батареи, которую компания предлагает в лизинг. В качестве альтернативы можно приобрести ET7 с батареей по цене 448 тысяч юань (около $69 200). Первые товарные экземпляры поступят к покупателям в первом квартале 2022 года. Компания уже принимает заказы на автомобиль с депозитом порядка $772.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla представила "бюджетную" версию кроссовера Model Y, а концерн Volkswagen намерен поручить зарядку электромобилей роботам.