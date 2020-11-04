Электрический Opel тушили в Германии 5 часов: уникальное видео

Уникальным видео тушения электромобиля Opel поделились немецкие журналисты.

Полное видео выложили на портале Emergency-Report. Пожар произошел в городе Лангенфельд в Германии.

В соответствии с отчетом, Opel Ampera-e (европейская версия Chevrolet Bolt EV) была подключена к зарядному устройству. По неизвестной причине началось возгорание электромобиля.

Пожарная бригада прибыла на место происшествия в час ночи и приступила к тушению авто. Несмотря на все усилия, пожар не утихал и спустя некоторое время перекинулся к задней части машины, где расположена батарея.

Интересно, что несмотря на происходящее, у автомобиля работала приборная панель!

Для предотвращения повторного возгорания пожарные переместили электромобиль в специальный контейнер, заполненный 5 тысячами литров воды.

Миссия по тушению закончилась около 6 часов утра. Таким образом процесс занял 5 часов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электромобиль Chevrolet сгорел через 1,5 года после покупки.