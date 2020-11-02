Электрический кроссовер BMW iX будет дороже Х5

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
1,2 т.
Электрический кроссовер BMW iX будет дороже Х5

Новый полностью электрический кроссовер BMW iX будет стоить дороже своего "одноклассника" BMW X5 с традиционным ДВС.

Об этом сообщает портал BMWBlog со ссылкой на инсайдеров в компании. Новый электрический кроссовер обойдется в сумму не менее $100 тысяч. Для сравнения BMW X5 M50i оценивается в США от $82 тысяч.

Концепт BMW Vision iNext

BMW iX – одна из главных премьер компании, которая ожидается в ближайшее время. В качестве концепта электромобиль показали под именем iNext еще в 2019 году, но уже в следующем году он должен выйти на рынок. В ноябре ожидается онлайн-презентация модели.

Главным конкурентом новинки станет Tesla Model X. По аналогии с американским электрокроссом, покупателям BMW iX будет предложено несколько модификаций, отличающихся мощностью и запасом хода. По предварительным данным мощность новинки будет в диапазоне от 300 до 600 л.с., а запас хода на электричестве составит от 400 до 600 км по циклу WLTP.

Концепт BMW Vision iNext

Ожидается, что новый электромобиль от BMW получит целы ряд инновационных функций и систем. Например, технология Natural Interaction позволит использовать новые алгоритмы управления вспомогательными функциями с помощью сенсорных панелей, а технология Intelligent Glass Control обеспечит водителя и пассажиров информацией с помощью цифровых проекций и дополненной реальности.

Концепт BMW Vision iNext

Кроме того, автомобиль получит систему автономного управления третьего уровня, оригинальный руль овальной формы и изогнутые дисплеи на приборной панели. Естественно, что все эти технологии стоят не дешево. Ожидается, что стоимость автомобиля будет сопоставима с конкурентами. Например, Tesla Model X Long Range Plus, стоит в США от $75000, а версия Performance – от $95000.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Китае начался серийный выпуск электрического кроссовера BMW iX3.

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