Электрический кроссовер BMW iX будет дороже Х5

Новый полностью электрический кроссовер BMW iX будет стоить дороже своего "одноклассника" BMW X5 с традиционным ДВС.

Об этом сообщает портал BMWBlog со ссылкой на инсайдеров в компании. Новый электрический кроссовер обойдется в сумму не менее $100 тысяч. Для сравнения BMW X5 M50i оценивается в США от $82 тысяч.

BMW iX – одна из главных премьер компании, которая ожидается в ближайшее время. В качестве концепта электромобиль показали под именем iNext еще в 2019 году, но уже в следующем году он должен выйти на рынок. В ноябре ожидается онлайн-презентация модели.

Главным конкурентом новинки станет Tesla Model X. По аналогии с американским электрокроссом, покупателям BMW iX будет предложено несколько модификаций, отличающихся мощностью и запасом хода. По предварительным данным мощность новинки будет в диапазоне от 300 до 600 л.с., а запас хода на электричестве составит от 400 до 600 км по циклу WLTP.

Ожидается, что новый электромобиль от BMW получит целы ряд инновационных функций и систем. Например, технология Natural Interaction позволит использовать новые алгоритмы управления вспомогательными функциями с помощью сенсорных панелей, а технология Intelligent Glass Control обеспечит водителя и пассажиров информацией с помощью цифровых проекций и дополненной реальности.

Кроме того, автомобиль получит систему автономного управления третьего уровня, оригинальный руль овальной формы и изогнутые дисплеи на приборной панели. Естественно, что все эти технологии стоят не дешево. Ожидается, что стоимость автомобиля будет сопоставима с конкурентами. Например, Tesla Model X Long Range Plus, стоит в США от $75000, а версия Performance – от $95000.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Китае начался серийный выпуск электрического кроссовера BMW iX3.