Citroen презентовал полностью электрическое семейство ё-Jumper

Французская компания Citroen пополнила семью коммерческих моделей полностью электрическим флагманом – ё-Jumper.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка станет третьим представителем электрической семьи коммерческих моделей марки после презентованных ранее ё-Jumpy и ё-SpaceTourer. Начиная с 2021 года, Сitroen предложит своим клиентам полный модельный ряд электрифицированных коммерческих автомобилей.

Коммерческий фургон Jumper хорошо знаком покупателям. Новинка позволит улучшит позиции бренда в быстро развивающемся сегменте коммерческого электротранспорта. Для этого покупателям будет предложена широкая возможность создать индивидуальную конфигурацию модели.

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Так новинку можно заказать с батареей емкостью 37 или 70 кВтч, что позволит без подзарядки преодолеть 200 или 340 км соответственно. Запас хода может увеличиться благодаря системе рекуперации энергии торможения. На тяговый аккумулятор, который поставляется компанией Bedeo, действует гарантия 8 лет или 160 тыс. км пробега.

АКБ питает 122-сильный тяговый электромотор, который обладает максимальным крутящим моментом 260 Нм. В зависимости от версии, максимальная скорость достигает 90 или 110 км/ч.

ё-Jumper может иметь 4 варианта длины, 3 – колесной базы и 3 – высоты. Также покупатели смогут приобрести цельнометаллический фургон, шасси с одно и двухрядной кабиной или базовое шасси для установки специализированного кузова.

В зависимости от сочетания габаритов и высоты кузова, объема грузового отсека ё -Jumper варьируется от 8 до 17 м3. Внутренняя ширина кузова на уровне колесных арок составляет 1,42 м, а внутренняя ширина между боковыми панелями кузова достигает 1,87 м. Максимальная грузоподъемность автомобиля – 1890 кг.

Внешне узнать ё -Jumper можно по фирменным логотипам "ë" на крыльях и задней двери, а также по люку для зарядки на переднем левом крыле. Внутри новинка отличается кнопочным селектором управления режимами работы "D-N-R" и зеркалу заднего вида с небольшим дисплеем, который информирует водителя о статусе различных систем электромобиля.

В качестве опции ё -Jumper может быть укомплектован различными электронными помощниками водителя, а также широким спектром дополнительного и специального оборудования.

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