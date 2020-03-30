Alfa Romeo Giulia GT превратили в электромобиль

Молодой итальянский старт-ап продемонстрировал электрический рестомод на базе Alfa Romeo Giulia.

Основанная в 2018 году в Венеции компания Totem Automobili анонсировала свое детище, получившее название GTelectric. За основу была взята легендарная модель Alfa Romeo Giulia GT Junior 1300/1600 70-х годов прошлого века.

Totem GTelectric стал современной интерпретацией Alfa Romeo Giulia GT totemautomobili.com

Alfa Romeo GT 1300 Junior по праву считается одной из самых красивых моделей марки alfaromeo.com

Создатели электрокара сохранили пропорции и общую стилистику купе, но, в остальном, это совершенно новый автомобиль. Для снижения веса кузовные панели выполнены из углепластика, а в конструкции шасси активно используются компоненты из алюминия.

Totem GTelectric totemautomobili.com

Вместо 192-сильного ДВС автомобиль получил электромотор мощностью 518 л.с. и крутящим моментом 940 Нм. Питание ему обеспечивает легкая (350 кг) батарея емкостью 50,4 кВтч. Запас хода в компании обещают не менее 320 км в "обычных дорожных условиях".

Totem GTelectric щеголяет полностью светодиодной светотехникой totemautomobili.com

Спереди установили современную подвеску со стойками МакФерсон и регулируемыми амортизаторами Bilstein Clubsport, а сзади использовали многорычажную конструкцию с алюминиевым подрамником. На заказ компания может предложить электронно управляемую или пневмоподвеску.

Totem GTelectric totemautomobili.com

Totem GTelectric totemautomobili.com

Totem GTelectric totemautomobili.com

Контролировать мощный спорткар поможет тормозная система Brembo. Стильные кованные 17-дюймовые диски обуты в низкопрофильную резину Continental.

Стильные диски из алюминия напоминают о спортивных Alfa-Romeo 70-х годов totemautomobili.com

В салоне обещают полностью цифровую панель приборов с несколькими дисплеями и отделку кожей Nappa.

Презентация Totem GTelectric планируют провести в рамках знаменитого "Фестиваля скорости" в Гудвуде летом нынешнего года, если, конечно, он состоится.

Totem GTelectric totemautomobili.com

Последнее время создавать электромобили в стиле ретро стало модно. OBOZREVATEL уже неоднократно рассказывал о таких автомобилях, получивших общее название "рестомод" – от первых букв слов "реставрация" и "модернизация".

В качестве примера можно привести британскую Lunaz Design, которая предлагает услуги по переоборудованию ретрокаров на электропривод, фирму Morris Commercial, планирующую возродить производство фургонов 50-х годов, калифорнийскую Zero Labs, которая создала ретро-внедорожник Ford Bronco, а также совместный проект концерна Volkswagen и eClassics – VW e-BULLI.

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