Акции Tesla подорожали на фоне дешевеющих электрокаров

Акции американского производителя электромобилей Tesla почти достигли отметки в $1600 и на данный момент стоят по $1592,33.

В последнее время акции компании динамично набирают в цене. Это связано с довольно высокими продажами бренда и, например. нестабильными ценами на нефть, к которым электромобили привязаны в меньшей степени в сравнении с бензиновыми авто.

Также росту стоимости акций Тесла способствует повышенный спрос на продукцию компании из-за периодического снижения цен на электромобили Model S, Model X и Model 3. Недавно также снизилась стоимость кроссовера Tesla Model Y.

Акции Tesla постоянно растут в цене. Данные Cboe BZX Exchange

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом выгодном предложении, благодаря которому новейший электрокар Тесла можно забрать всего за $4500.