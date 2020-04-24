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24 апреля • обновлено в 11:34
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1115-сильный электромобиль сможет проехать 644 км

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Компания Karma из Калифорнии обнародовала техническую информацию о своей новой высокоэффективной платформе для суперкаров.

Концепт Karma SC2

Концепт Karma SC2

karmanewsroom.com

Разработка получила название High-Performance E-Flex. Она предназначена для использования в спортивных моделях и позволяет установить два электромотора – по одному на каждую пару колес.

Концепт Karma SC2

Концепт Karma SC2

karmanewsroom.com

По словам создателей, суммарная мощность тандема достигает 1115 л.с. (820 кВт), а на колеса будет передаваться крутящий момент в 14000 Нм. Эта цифра выглядит достаточно скромно, если вспомнить, что заявленный момент на колесах нового GMC Hummer EV обещали порядка 15592 Нм.

Платформа Karma High-Performance E-Flex

Платформа Karma High-Performance E-Flex

karmanewsroom.com

Продолжая разговор о технических характеристиках новинки, стоит также отметить, что от 0 до 100 км/ч суперкар сможет разгоняться менее чем за 1,9 секунды. Плоская батарея, занимающая пространство под полом, не только обеспечивает низкий центр тяжести, но и гарантирует запас хода более 640 км.

Концепт Karma SC2

Концепт Karma SC2

karmanewsroom.com

Пока не ясно, когда ожидать серийную модель суперкара на новой платформе. По словам одного из топ-менеджеров компании Karma, Кевина Чжана, "наша новая платформа High-Performance E-Flex прекрасно подойдет для установки на суперкаре и сконструирована для таких скоростных машин, как концепт Karma SC2".

Концепт Karma SC2

Концепт Karma SC2

karmanewsroom.com

Напомним, что концепт SC2 дебютировал в прошлом году на автошоу в Лос-Анджелесе. Правда, тогда заявленный пробег купе был на уровне 560 км. Среди других особенностей модели – карбоно-керамические тормоза, подвеску типа push-rod с горизонтальными амортизаторами и систему векторизации тяги.

Концепт Karma SC2

Концепт Karma SC2

karmanewsroom.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компания Karma адаптировала свою новую платформу для коммерческого фургона.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
электромобили Karma новости авто суперкар
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