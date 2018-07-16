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ДТП с чиновником на евроавто на Закарпатье: умерла вторая пострадавшая

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Вторая пострадавшая в жутком ДТП на Закарпатье при участии главы Перечинской РГА Виктора Олефина, скончалась в больнице.

Об этом сообщил городской председатель Перечина Иван Погориляк на странице в Facebook. "К сожалению, скончалась и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП при участии председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые бы хоть как-то могли утешить близких и родных жертв данного дорожно-транспортного происшествия" – подчеркнул он.

Отмечается, что после ДТП женщина находилась в крайне тяжелом состоянии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Перечин Закарпатской области в пятницу, 13 июля, поздно вечером чиновник в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин. Одна из них скончалась на месте.

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Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Объект
ДТП
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