Военные авто США в Украине и ЛуАЗ в коробке – главное за неделю

Военные авто США в Украине, самые надежные машины, дешевая Toyota и ЛуАЗ в коробке – самое интересное за неделю от AutoOboz.

Под Киевом, на трассе М-07, более известной как "Варшавка", засняли необычную автомобильную колонну. А именно, в кадры попали несколько автомобилей армии США периода Второй мировой войны.

AutoOboz просмотрел объявления о продаже б/у авто в Европе и, в частности, в Украине, и на основании этого составил список моделей с пробегом +500 000 км.

Фото роскошного внедорожника Rolls-Royce, цены на который доходят до $400 000, разместили в Instagram. Владелец оставил свою машину прямо на тротуаре в центре Киева, поближе к элитному магазину одежды и аксессуаров.

Rolls-Royce Cullinan оставили на тротуаре в центре Киева.

Компания Toyota представила абсолютно новую модель под названием Urban Cruiser. Это очень дешевый кроссовер – его цена сопоставима с Renault Logan.

Фотографы отправились в Японию к знаменитой АЭС Фукусима, авария на которой превратила близлежащие территории в безжизненную пустоту. Главный интерес для фотографов представляли автомобили.

В Украине выставили на продажу необычный внедорожник. Им оказался отечественный ЛуАЗ-969М, который прекратили производить в 2002 году. Но конкретный автомобиль – новый.

Новый ЛуАЗ продают в Украине в коробке.

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