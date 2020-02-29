Дизель против электромобиля, странный УАЗ и смешные Лада — главное за неделю

Неожиданная информация об электромобилях, новый бюджетный Volkswagen и целый выводок самых странных в мире автомобилей Лада – все самое интересное и смешное за неделю в подборке от AutoOboz.

Вы могли подумать, что зарядка электромобиля намного дешевле заправки машины бензином или дизелем. На самом деле, это не так. Ведь использование скоростных зарядных терминалов может оказаться недешевым удовольствием.

Audi e-tron против дизельной Audi Q7

Девятка от АвтоВАЗа в свое время была очень популярным автомобилем. Но мы нашли самую неожиданную модификацию модели ВАЗ-21099 с полным приводом!

И еще одна девятка. На этот раз – с удивительной подвеской, которая делает машину уникальной. Пневмо-Ладу нашли в Турции.

Уникальный ВАЗ-2109 из Турции скриншот из видео

Новый бюджетный автомобиль VW оказался совсем не той машиной, которую все ждали. Тем не менее, новинка – потенциальный бестселлер. Мы знаем о нем все.

Скучали по Лада Нива? Вот вам самый неожиданный экземпляр! При этом б/у внедорожник оценили намного дороже, чем новый автомобиль... Почему?

Эта б/у Лада Нива выглядит странно carakoom.com

Skoda вступила в эру электрификации. При этом первый чешский EV оказался очень популярным. Бюджетный электромобиль буквально взорвал рынок.

Skoda Citigo e iV skoda-auto.cz

Недоделанный УАЗ – приблизительно так можно назвать новый Патриот, появление которого постоянно откладывается. Но мы знаем, как он будет выглядеть. При этом УАЗ решил соперничать с Toyota Land Cruiser Prado...

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!