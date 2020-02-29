Главная Новости
29 февраля • обновлено в 07:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Дайджест

Дизель против электромобиля, странный УАЗ и смешные Лада — главное за неделю

882
Читать материал на украинском

Неожиданная информация об электромобилях, новый бюджетный Volkswagen и целый выводок самых странных в мире автомобилей Лада – все самое интересное и смешное за неделю в подборке от AutoOboz.

Вы могли подумать, что зарядка электромобиля намного дешевле заправки машины бензином или дизелем. На самом деле, это не так. Ведь использование скоростных зарядных терминалов может оказаться недешевым удовольствием.

Audi e-tron против дизельной Audi Q7

Audi e-tron против дизельной Audi Q7

Девятка от АвтоВАЗа в свое время была очень популярным автомобилем. Но мы нашли самую неожиданную модификацию модели ВАЗ-21099 с полным приводом!

И еще одна девятка. На этот раз – с удивительной подвеской, которая делает машину уникальной. Пневмо-Ладу нашли в Турции.

Уникальный ВАЗ-2109 из Турции

Уникальный ВАЗ-2109 из Турции

скриншот из видео

Новый бюджетный автомобиль VW оказался совсем не той машиной, которую все ждали. Тем не менее, новинка – потенциальный бестселлер. Мы знаем о нем все.

Новости
Автомобиль, который спасал людей от СССР, получил вторую жизнь

Скучали по Лада Нива? Вот вам самый неожиданный экземпляр! При этом б/у внедорожник оценили намного дороже, чем новый автомобиль... Почему?

Эта б/у Лада Нива выглядит странно

Эта б/у Лада Нива выглядит странно

carakoom.com

Skoda вступила в эру электрификации. При этом первый чешский EV оказался очень популярным. Бюджетный электромобиль буквально взорвал рынок.

Skoda Citigo e iV

Skoda Citigo e iV

skoda-auto.cz

Недоделанный УАЗ – приблизительно так можно назвать новый Патриот, появление которого постоянно откладывается. Но мы знаем, как он будет выглядеть. При этом УАЗ решил соперничать с Toyota Land Cruiser Prado...

Новости
Электрический соперник BMW X6 способен проехать 650 км. Фото

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто тюнинг внедорожник кроссовер б/у автомобиль электромобили ВАЗ УАЗ Лада Skoda Volkswagen Audi
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
А где-же "Таврия", "Шанс"? )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги