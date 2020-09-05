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Самые дешевые авто в Украине и тюрьма за угон – главное за неделю

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Дайджест
1,0 т.
За $10 000 на рынке новых авто в Украине много предложений

За $10 000 на рынке новых авто в Украине много предложений.

Самые дешевые авто в Украине, охлаждение авто в жару и тюрьма за угон – все самое важное и интересное за неделю от АвтоОбоз.

Покупка нового автомобиля всегда остро интересует украинцев. Несмотря на то, что в нашей стране рынок б/у авто доминирует над новыми предложениями, многие мечтают о машине "из салона". На что можно обратить внимание за $10 000?

В Японии придумали простой и быстрый способ охладить машину, простоявшую долгое время на солнце.

Автомобилисты нередко сталкиваются с ситуацией, когда при остановке полицией не включают "аварийку" и неожиданно получают штраф за данное нарушение. Однако на деле этот штраф является незаконным.

Полиция не имеет права штрафовать водителя за невключенную аварийку при остановке.

Полиция не имеет права штрафовать водителя за невключенную аварийку при остановке.

В четверг, 3 сентября, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за кражу авто.

В Украине появилось объявление о продаже необычного автомобиля. Речь идет о незаконченном проекте, копии Mercerdes-Benz G-Class в исполнении Brabus. Машину строили на базе знаменитой ЛуАЗ-969 "Волынь".

Компактный кроссовер Peugeot 3008 обновили для 2021 модельного года. Автомобиль получил довольно агрессивный дизайн и новое оснащение.

Кроссовер Peugeot 3008 изменился благодаря новой внешности. Фото: Peugeot.

Кроссовер Peugeot 3008 изменился благодаря новой внешности. Фото: Peugeot.

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