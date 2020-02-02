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2 февраля • обновлено в 19:13
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Ржавая Tesla, новые налоги и самый дешевый Lanos: ТОП января

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Прошедшие праздники говорят о том, что мир возвращается к полноценной работе. Это значит, что 2020-й будет не менее насыщенным в сравнении с 2019-м. Но как начался этот год?

OBOZREVATEL собрал главные и наиболее резонасные автомобильные новости января в одной подборке.

Нас все еще немного пошатывает от электрического пикапа Tesla Cybertruck. Но некоторые восприняли новинку как призыв к действию. Например, в России построили свою версию Тесла Кибертрак на базе УАЗа, которая почему-то сразу оказалась ржавой.

Tesla Cybertruck на базе УАЗа выглядит довольно необычно

Tesla Cybertruck на базе УАЗа выглядит довольно необычно

motor1.com

ЗАЗ Таврия, Славута и даже Лада Нива в свое время могли собирать в Европе. Конкретно – в Греции. Планы не осуществились, однако изображения модернизированных автомобилей остались.

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Как правило, на покупку первой машины у потенциального автомобилиста денег не так много. В основном за транспортным средством в таких случаях обращаются к рынку б/у авто. Что интересного можно там найти? Например, Lanos за 350 евро!

Daewoo Lanos за 350 евро

Daewoo Lanos за 350 евро

autoscout24.nl

Новый налог может обрадовать не всех. Но он коснется только бывших владельцев, которые в течение одного года продали уже третий автомобиль. За это придется заплатить круглую сумму.

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Toyota Camry – крупный седан, который обзавелся практически всенародной любовью. И не только в Украине. Однако японский автопроизводитель предлагает свою лучшую модель исключительно в Японии. В Европе о ней мало кто знает! Недавно роскошный автомобиль сделали еще лучше, но тираж будет ограничен.

Toyota Century от TOM'S выглядит сдержанно и немного агрессивно

Toyota Century от TOM'S выглядит сдержанно и немного агрессивно

okezone.com

Внедорожник Лада Нива – само по себе смешное явление. Будто этого было мало, в сети показали самую нелепую версию этой несчастной машины. Для этого дорожный просвет "уронили" прям до уровня земли и провели другие модификации, которые с технической точки зрения сделали модель еще хуже. Зачем? Неважно...

Наверное, это самая низкая Лада Нива в мире. Обратите внимание: голова водителя упирается в крышу

Наверное, это самая низкая Лада Нива в мире. Обратите внимание: голова водителя упирается в крышу

скриншот из видео

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
налоги УАЗ ЗАЗ Toyota Tesla электромобили ВАЗ Лада внедорожник б/у автомобиль авто
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