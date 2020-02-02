Ржавая Tesla, новые налоги и самый дешевый Lanos: ТОП января

Прошедшие праздники говорят о том, что мир возвращается к полноценной работе. Это значит, что 2020-й будет не менее насыщенным в сравнении с 2019-м. Но как начался этот год?

OBOZREVATEL собрал главные и наиболее резонасные автомобильные новости января в одной подборке.

Нас все еще немного пошатывает от электрического пикапа Tesla Cybertruck. Но некоторые восприняли новинку как призыв к действию. Например, в России построили свою версию Тесла Кибертрак на базе УАЗа, которая почему-то сразу оказалась ржавой.

Tesla Cybertruck на базе УАЗа выглядит довольно необычно motor1.com

ЗАЗ Таврия, Славута и даже Лада Нива в свое время могли собирать в Европе. Конкретно – в Греции. Планы не осуществились, однако изображения модернизированных автомобилей остались.

Как правило, на покупку первой машины у потенциального автомобилиста денег не так много. В основном за транспортным средством в таких случаях обращаются к рынку б/у авто. Что интересного можно там найти? Например, Lanos за 350 евро!

Daewoo Lanos за 350 евро autoscout24.nl

Новый налог может обрадовать не всех. Но он коснется только бывших владельцев, которые в течение одного года продали уже третий автомобиль. За это придется заплатить круглую сумму.

Toyota Camry – крупный седан, который обзавелся практически всенародной любовью. И не только в Украине. Однако японский автопроизводитель предлагает свою лучшую модель исключительно в Японии. В Европе о ней мало кто знает! Недавно роскошный автомобиль сделали еще лучше, но тираж будет ограничен.

Toyota Century от TOM'S выглядит сдержанно и немного агрессивно okezone.com

Внедорожник Лада Нива – само по себе смешное явление. Будто этого было мало, в сети показали самую нелепую версию этой несчастной машины. Для этого дорожный просвет "уронили" прям до уровня земли и провели другие модификации, которые с технической точки зрения сделали модель еще хуже. Зачем? Неважно...

Наверное, это самая низкая Лада Нива в мире. Обратите внимание: голова водителя упирается в крышу скриншот из видео

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