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Разбитый Rolls-Royce и украинский электрокар за $5000 – ТОП недели

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Дайджест
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В Украине б/у авто намного дороже, чем в Германии

В Украине б/у авто намного дороже, чем в Германии.

Разбитый Rolls-Royce в Киеве, казус с новой моделью Лада, старая Toyota Camry и новый украинский электромобиль – самое важное за неделю от AutoOboz.

В Киеве произошло очень дорогое ДТП. По неизвестным причинам шлагбаум упал на купе Rolls-Royce Wraith. К сожалению, без повреждений не обошлось.

Производитель автомобилей Лада АвтоВАЗ объявил конкурс на определение названия для новой модели. Российские пользователи сети начали смеяться над этой идеей и предлагать комичные варианты.

В Америке нашли Toyota Camry, которая не проходила плановое ТО на протяжении 160 000 км.

Toyota Camry, которую не обслуживали 160 000 км. Скриншот видео

Toyota Camry, которую не обслуживали 160 000 км. Скриншот видео

На выставке EcoDrive TECH 2020 в Киеве показали отечественный электромобиль за $5000. Авто под названием ELMIZ mini подготовила столичная компания Электропрайд.

ELMIZ mini получился очень компактным. Фото: Facebook Вадима Игнатова

ELMIZ mini получился очень компактным. Фото: Facebook Вадима Игнатова

В Европе живой рынок б/у авто позволяет владельцам старых машин продавать их очень дешево. В то же время украинцы готовы расстаться с автомобилем только за большие деньги. Мы решили узнать, сколько стоят самые дешевые машины в Украине.

В YouTube появилось видео, которое наглядно показывает, что происходит, когда у автомобиля лопается шина на большой скорости. Ролик был снят на трассе Нюрбургринг в Германии камерой, установленной в салоне самой машины.

В сети показали, что происходит, когда у авто лопается шина на 210 км/ч.. Скриншот видео

В сети показали, что происходит, когда у авто лопается шина на 210 км/ч.. Скриншот видео

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