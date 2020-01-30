Безопасность на дорогах: украинцам готовят новые штрафы

В Верховную Раду будет внесен законопроект для обеспечения безопасности детей на дорогах. Украинцев обяжут оснащать детскую одежду светоотражателями, нарушителей ждут штрафы.

Подробности инициативы раскрыл в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Голос", первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

"Относительно вопроса светоотражающих элементов на одежде детей – "Голос" уже, насколько мне известно, подал именно такой законопроект на рассмотрение Верховной Рады. У нас была такая инициатива, мы ее обсуждали у себя на стратегической сессии", – сообщил нардеп.

"Суть законопроекта – обязать органы местной власти, школы и родителей надевать специальные светоотражающие элементы на детскую одежду. Этот законопроект в режиме подачи. Я надеюсь, мы его будем рассматривать в ближайшие несколько месяцев", – добавил он.

Осадчук выразил уверенность, что данная инициатива достаточно быстро найдет поддержку большинства в зале – "как в комитете, так и под куполом".

"Потому надо рассчитывать, что в 2020 году это, скорее всего, станет законом", – подчеркнул депутат.

По его словам, за нарушение новой нормы должны быть введены административные штрафы: "Размер надо обсуждать с экспертной средой. Думаю, это должны быть сотни гривен. Это должно быть ощутимо".

myslo.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин планировал с 1 сентября 2019 года снабдить всех детей 1-4 классов светоотражающими жилетами для ношения в темное время суток.

Жилетами должны были обеспечить 1,72 млн учеников. На эти цели в 2019 году было предусмотрено 184,9 млн грн, однако инициатива реализована не была.

В Украине в 2019 году произошло около 160 тысяч ДТП. В авариях погибли 3 454 человека, из которых 164 – дети.

Ранее с инициативой относительно светоотражающей одежды для пешеходов выступили депутаты от партии "Слуга народа". За нарушение украинцев также предлагают штрафовать.

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