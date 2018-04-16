Авто на еврономерах: что грозит владельцам

В Украине усилят контроль за авто на евровномерах, об этом свидетельствует часть обнародованного законопроекта.

Пока он обсуждается в комитете по налоговой и таможенной политики Верховной Рады вместе с активистами, передает "Сегодня".

Законопроект будет состоять из двух частей. Первая – масштабная легализация "евроблях", которые уже ездят по стране. Вторая часть – меры, которые должны закрыть ввоз в Украину автомобилей без растаможки.

Если проект примут, украинцы смогут ездить на авто, зарегистрированном на иностранную компанию, до 10 дней. Сейчас – это год и для этого граждане покупают автомобилей в Литве, регистрируют на местную компанию, и та оформляет для украинцев доверенность на пользование машиной.

Если же понадобиться срок более, чем 10 дней – придется подтверждать это документами. А если человек, который ввез машину в Украину, передаст авто в пользование кому-то другому, или вовсе ее разберет на запчасти, то ему грозит штраф 17 000 грн.

Полиция и фискальная служба получат доступ к базе пограничников. Фактически, они получат право останавливать водителей на еврономерах и проверять сроки нахождения в Украине. Для этого создадут электронную базу автомобилей, которые въехали в Украину.

Также депутаты хотят ввести обязательную регистрацию машин, которые въезжают в страну более, чем на 30 дней.

За превышение сроков нахождения в Украине вводятся новые штрафы. Задержка в Украине на:

1-3 дня – 850 гривен или предупреждение;

4-10 дней – 5100 грн.

10-20 дней – 17000 грн.

Если машина зарегистрирована на компанию – штрафы выше. За задержку в Украине до 20 дней – штраф 17 тыс. грн. Такой же штраф за утерю транспорта или его передачу.

Если авто превысит сроки нахождения в Украине на:

более, чем 20 дней, штраф – 34 тыс. грн;

более, чем 30 дней, штраф – 85 тыс. грн;

более, чем 30 дней – 170 000 грн, или конфискация машины.

Штрафовать предлагают не только собственника машины (он может быть подставным), но и водителя. Если водитель ездит на машине, которая нарушила режим пребывания в Украине, его оштрафуют на 8500 грн. За повторное нарушение – штраф 17 000 грн, лишение прав на год и конфискация автомобиля.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине "прикрыли" канал ввоза авто на еврономерах.