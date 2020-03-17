Календарь красоты на эту неделю

Астролог Инна Фатеева эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы по уходу за собой до конца этой недели.

"У всех нас есть один самый глобальный косметолог – это Луна. Посредством фаз, новолуний и полнолуний она сообщает нам важную информацию о том, когда лучше стричься, делать эпиляцию, посещать косметолога и так далее. Я открою для вас маленькие астрологические секреты на текущую неделю. Всю неделю Луна убывает, поэтому нужно избавляться от лишнего: лишних кг, веснушек, пигментации, бородавок и так далее",– рекомендует Инна Фатеева.

Вторник-Среда 17-18 марта

Луна в знаке целеустремленного Козерога, поэтому смело записываемся на маникюр, педикюр, аппаратную косметологию, эпиляцию. Все пройдет благополучно и без неприятных неожиданностей.

Четверг-Пятница 19-20 марта

Луна перешла в знак дружелюбного Водолея. Также благоприятный день для аппаратной косметологии, массажа рук и ступней, маникюра и педикюра, косметические процедуры. 19 марта можно смело стричься, если нужно чтобы волосы долго не росли, краситься в светлые тона. Также в этот день можно делать татуаж губ.

Суббота-Воскресенье 21-22 марта

Луна в знаке чувствительных тонких натур - Рыб. На данном транзите лучше всего отложить косметические и аппаратные процедуры, так как кожа становится очень чувствительной к разного рода вмешательствам. Также не рекомендую на убывающей Луне в Рыбах экспериментировать с внешностью. Это самое благоприятное время для лечения и профилактики плоскостопия, варикоза и других заболеваний ног. Для массажа используйте крем и аромасла.

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