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Календар краси на цей тиждень

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Астрологиня Інна Фатєєва ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради по догляду за собою до кінця цього тижня.

"У всіх нас є один найглобальніший косметолог – це Місяць. За допомогою фаз він повідомляє нам важливу інформацію про те, коли краще стригтися, робити епіляцію, відвідувати косметолога і так далі. Я відкрию для вас маленькі астрологічні секрети на цей тиждень. Весь тиждень Місяць убуває, тому потрібно позбавлятися від зайвого: зайвих кг, веснянок, пігментації, бородавок і так далі ", – рекомендує Інна Фатєєва.

Календар краси на цей тиждень

Вівторок-середа 17-18 березня

Місяць у знаку цілеспрямованого Козерога, тому сміливо записувайтеся на манікюр, педикюр, апаратну косметологію, епіляцію. Все пройде благополучно і без неприємних несподіванок.

Четвер-п'ятницю 19-20 березня

Місяць перейшов в знак дружнього Водолія. Також сприятливий день для апаратної косметології, масажу рук і ступень, манікюру і педикюру, косметичні процедури. 19 березня можна стригтися, якщо потрібно щоб волосся довго не росли, фарбуватися в світлі тони. Також в цей день можна робити татуаж губ.

Субота-Неділя 21-22 березня

Місяць у знаку чутливих тонких натур - Риб. На даному транзит найкраще відкласти косметичні та апаратні процедури, оскільки шкіра стає дуже чутливою до різного роду втручань. Також не рекомендую зараз експериментувати із зовнішністю. Це найсприятливіший час для лікування і профілактики плоскостопості, варикозу та інших захворювань ніг. Для масажу використовуйте крем й аромасла.

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Автор
Інна Фатєєва Інна Фатєєва
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Інна Фатєєва
Теги
Краса гороскоп 2020
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