Зюганов попал в реанимацию

Глава КПРФ Геннадий Зюганов перенес сложную операцию в одной из московский больниц.

По данным Telegram-канала Mash, он находится в реанимации. Состояние лидера коммунистической партии РФ оценивается как стабильное.

Геннадий Зюганов ТАСС

Отмечается, что операцию ему провели из-за обострения хронического заболевания. Однако, чем именно болеет политик, неизвестно. Также не уточняется, на чем он перенес операцию.

По данным "Интерфакс", в КПРФ опровергли информацию о реанимации.

"Это все домыслы каких-то телеграм-каналов, это все глупости, никакой госпитализации нет", - заявил руководитель пресс-службы коммунистов, депутат Госдумы Александр Ющенко.

Он не исключил, что Зюганов мог обратиться к врачу, "как и любой другой человек".

"Имеет же он право - может быть, это связано с зубом или, в конце концов, бородавка на пальце выскочила", - возмутился он.

Ющенко также напомнил, что это не первая информационная кампания за последнее время в отношении известных лиц.

"Недавно разные недостоверные информационные вбросы мы наблюдали по отношению к нашему кандидату на выборах президента РФ Павлу Грудинину. Сейчас, видно, настал черед лидера партии", - подчеркнул пресс-секретарь Зюганова.

Как сообщал "Обозреватель", в начале апреля срочно госпитализировали российскую певицу Эдиту Пьеха в Санкт-Петербурге.