Зюганов попал в реанимацию

Глава КПРФ Геннадий Зюганов перенес сложную операцию в одной из московский больниц.
По данным Telegram-канала Mash, он находится в реанимации. Состояние лидера коммунистической партии РФ оценивается как стабильное.
Геннадий Зюганов
ТАСС
Отмечается, что операцию ему провели из-за обострения хронического заболевания. Однако, чем именно болеет политик, неизвестно. Также не уточняется, на чем он перенес операцию.
По данным "Интерфакс", в КПРФ опровергли информацию о реанимации.
"Это все домыслы каких-то телеграм-каналов, это все глупости, никакой госпитализации нет", - заявил руководитель пресс-службы коммунистов, депутат Госдумы Александр Ющенко.
Он не исключил, что Зюганов мог обратиться к врачу, "как и любой другой человек".
"Имеет же он право - может быть, это связано с зубом или, в конце концов, бородавка на пальце выскочила", - возмутился он.
Ющенко также напомнил, что это не первая информационная кампания за последнее время в отношении известных лиц.
"Недавно разные недостоверные информационные вбросы мы наблюдали по отношению к нашему кандидату на выборах президента РФ Павлу Грудинину. Сейчас, видно, настал черед лидера партии", - подчеркнул пресс-секретарь Зюганова.
Как сообщал "Обозреватель", в начале апреля срочно госпитализировали российскую певицу Эдиту Пьеха в Санкт-Петербурге.