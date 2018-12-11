Зверски замучила 300 младенцев: раскрыта тайна жесточайшей женщины-убийцы

Несколько сотен младенцев стали жертвами медсестры Амелии Дайер, которая забирала детей к себе в "семью", где те умирали от голода и передозировки наркотиками.

Жуткая правда всплыла лишь через 30 лет, на протяжении которых медсестра продолжала свое дело. Дайер создала собственный приют для девушек, которые забеременели вне брака, и младенцев, за которыми она ухаживала, пока их не забирали в новую семью, сообщает Mirror.

Также Амелия ездила по всей Англии, забирая младенцев, о которых некому заботиться. В 1869 году женщина стала размещать объявления, что готова усыновить ребёнка, соврав про то, что она замужем и живёт в загородном доме.

На так называемую "беби-ферму" Дайер родители отдавали своих детей, чтобы стать за это время финансово стабильными. Если же ребёнок умирал, то Амелия отдавала им взамен другого.

Маленькие жертвы умирали от передозировки настоя под названием "друг матери", в котором содержался опиум. Известно, что Амелия убила по меньшей мере более 300 детей, однако точная цифра до сих пор не известна.

Когда медсестру впервые заподозрили в убийствах, ее осудили за ненадлежащий уход за детьми и посадили всего на шесть месяцев. После того, как Амелия освободилась, она продолжила убивать.

Некоторые родители сами просили, чтобы их детей убили, поскольку они были рождены вне брака. Вышли на след медсестры вновь из-за того, что один труп был обернут в бумагу с ее именем и адресом. В ее доме нашли гору детских пеленок с запахом разлагающихся трупов.

10 июня 1896 года её повесили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России ангарский маньяк Михаил Попков был осужден на пожизненное заключение за 60 убийств и покушений на убийства.