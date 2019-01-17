МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

1.5тЧитать материал на украинском

Украинский общественный деятель Вадим Трюхан ярко поставил на место члена Совета Федерации России Олега Морозова, который позволил себе угрожать Украине потерей государственности.

Перепалка между ними произошла в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Поводом для нее стало заявление внефракционного народного депутата, бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша о возможном военном способе возвращения Донбасса Украине (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Вадим Трюхан

Вадим Трюхан

Скриншот видео

"Если вы пойдете по сценарию, по которому вас ведет господин Ярош, я не завидую современной Украине. Мне очень жаль, если этот сценарий состоится. Но это действительно будет концом украинской государственности!" — нагло высказался Морозов.

Новости
''Миллионы россиян лягут в землю'': украинец на росТВ довел пропагандистов Путина до истерики
Олег Морозов

Олег Морозов

РБК

Однако Трюхан тут же пресек агрессивные выпады представителя российской власти и жестко ответил ему. "А зубы не обломаете, господин Морозов? Зубы обломаете об Украину!" — приструнил украинец оппонента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Морозов оскандалился заявлением о том, что борьба Украины за поместную церковь и за защиту своего языка якобы непременно закончится развалом государства. Он угрожающе отметил, что страна вновь наступает на "бомбу", которая лишила ее Крыма и части Донбасса.

Также он утверждал, что Россия воспринимает Украину не как отдельное независимое государство, а как исторический проект и часть своей судьбы, от которой она не намерена отказываться.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассероссийская пропаганда
Персона
Вадим Трюхан
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги