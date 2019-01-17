''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

Украинский общественный деятель Вадим Трюхан ярко поставил на место члена Совета Федерации России Олега Морозова, который позволил себе угрожать Украине потерей государственности.

Перепалка между ними произошла в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Поводом для нее стало заявление внефракционного народного депутата, бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша о возможном военном способе возвращения Донбасса Украине (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Вадим Трюхан Скриншот видео

"Если вы пойдете по сценарию, по которому вас ведет господин Ярош, я не завидую современной Украине. Мне очень жаль, если этот сценарий состоится. Но это действительно будет концом украинской государственности!" — нагло высказался Морозов.

Олег Морозов РБК

Однако Трюхан тут же пресек агрессивные выпады представителя российской власти и жестко ответил ему. "А зубы не обломаете, господин Морозов? Зубы обломаете об Украину!" — приструнил украинец оппонента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Морозов оскандалился заявлением о том, что борьба Украины за поместную церковь и за защиту своего языка якобы непременно закончится развалом государства. Он угрожающе отметил, что страна вновь наступает на "бомбу", которая лишила ее Крыма и части Донбасса.

Также он утверждал, что Россия воспринимает Украину не как отдельное независимое государство, а как исторический проект и часть своей судьбы, от которой она не намерена отказываться.

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