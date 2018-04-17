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Сергей Боженко
Сергей Боженко
ПредпринимательВсе статьи автора

Зря смеетесь: Россию отключат от Интернета

2.9т

Вот вы все смеётесь над Роскомнадзором, а зря.

Отключение от Интернета планируется ориентировочно на 2020. Но куча банков, сервисов, платежных систем, сетей доставки контента и других сложных АйТи проектов использует облачную инфраструктуру Амазона. Поэтому отключение от общего интернета создат катастрофические проблемы в экономике.

С 2013 года внезапно в РФ стали активно строиться облачные ЦОДы. В 2017 году в РФ уже насчитывалось 38 тысяч стоек.

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Пока рынок облака в РФ оценивают в 25 млрд руб., он растет всего на 10% в год. Рынок в коммерческом отношении не очень-то и привлекательный, а уж если в прямую конкурировать с мировыми гигантами, то и вообще безнадёжный. Т.е. просто создать условия для перехода на "отечественное облако" вряд-ли получится. Но вот после такой демонстрации побегут все. Вприпрыжку.

Ещё пару таких умелых блокировок и российская экономика не будет завязана на зарубежную инфраструктуру. А вот тогда и отключать можно.

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Автор
Сергей БоженкоСергей Боженко
Тема
российская экономика
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Сергея Боженко
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