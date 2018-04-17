Вот вы все смеётесь над Роскомнадзором, а зря.

Отключение от Интернета планируется ориентировочно на 2020. Но куча банков, сервисов, платежных систем, сетей доставки контента и других сложных АйТи проектов использует облачную инфраструктуру Амазона. Поэтому отключение от общего интернета создат катастрофические проблемы в экономике.

С 2013 года внезапно в РФ стали активно строиться облачные ЦОДы. В 2017 году в РФ уже насчитывалось 38 тысяч стоек.

Пока рынок облака в РФ оценивают в 25 млрд руб., он растет всего на 10% в год. Рынок в коммерческом отношении не очень-то и привлекательный, а уж если в прямую конкурировать с мировыми гигантами, то и вообще безнадёжный. Т.е. просто создать условия для перехода на "отечественное облако" вряд-ли получится. Но вот после такой демонстрации побегут все. Вприпрыжку.

Ещё пару таких умелых блокировок и российская экономика не будет завязана на зарубежную инфраструктуру. А вот тогда и отключать можно.